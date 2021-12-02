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Koronavirüs varyantlarını yok eden antikor geliştirdi!

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Aşıyla birlikte mücadelede güç kazanılsa da varyantların ortaya çıkması nedeniyle bilim insanları koronavirüsü bitirebilecek çözümler arıyor. Çinli bilim insanları laboratuvar deneylerine dayanarak yaptığı araştırmalar sonucunda Kovid-19'un tüm suşlarını etkili bir şekilde nötralize edebilen bir antikor izole ettiklerini öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:18
KORONAVİRÜS VARYANTLARINI YOK EDEN ANTİKOR GELİŞTİRDİ!

Salı günü yayınlanan bir çalışmada, Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi ve Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlardan Çinli bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etki gösterecek bir antikoru izole ettiklerini açıkladı.

LABORATUVARDA VE CANLI ORGANİZMALAR ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Yazarlar, monoklonal antikor 35B5'in hem in vitro (laboratuvar veya test tüpü deneyi) hem de in vivo (canlı organizma üzerinde gerçekleştirilen) çalışmalarda vahşi tip Kovid-19'u (mutasyonlar olmadan) nötralize etmek için kullanıldığını söyledi. Antikorun, bu yılın başlarında Hindistan'da ilk ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında ölümcül enfeksiyon dalgalarından sorumlu olan yüksek oranda mutasyona uğramış Delta varyantı üzerinde de çalıştığı açıklandı."

"Araştırma sonuçlarına göre 35B5, geçerli mutasyon bölgelerinden kaçınan benzersiz bir epitopu (antijen molekülünün bir parçası) hedefleyerek SARS-CoV-2'yi (Kovid-19) nötralize ediyor."

Başka bir deyişle, 35B5, virüsün mutasyon sürecinde değişmeyen benzersiz bir bölümünü hedefliyor. Bilim adamları, bu bulguların 'evrensel bir Kovid-19 aşısının rasyonel tasarımı için kullanılabileceğini' savunuyorlar.

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