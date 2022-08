Kovid-19 hapında şaşırtan gelişme! 40-65 yaş arasındaki kişilerde...

"The New England Journal of Medicine" adlı dergide yayınlanan geniş kapsamlı araştırma, Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19'la evde mücadelede kullanılan "Paxlovid" adlı hapın etkilerine dair şüpheleri artırıyor.

Araştırma kapsamında Kovid-19 hapı, İsrail'de 109 bin hasta üzerinde test edildi.