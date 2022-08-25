Kovid-19 hapında şaşırtan gelişme! 40-65 yaş arasındaki kişilerde...

Ancak hapın, 40 ile 65 yaş arasındaki yetişkinlerde dikkate değer fayda göstermediği kaydedildi.

Paxlovid, enfeksiyondan kısa süre sonra alındığında 65 yaş ve üstü kişilerde hastaneye yatışları yüzde 75 azalttığı görülürken bu oranın ABD ve diğer ülkelerdeki sonuçlarla tutarlı olduğu kaydedildi.

Pfizer, bu yazın başlarında yaptığı çalışmada Paxlovid'in aşılı ve aşısız sağlıklı yetişkinler üzerinde ciddi fayda sağlamadığını açıklamıştı. Ancak söz konusu sonuçlar henüz bir tıp dergisinde yayınlanmadı.

ABD'de Paxlovid'in kullanımına onay verildiğinden bu yana 5 gün boyunca günde 2 kez alınan ilaç için 3,9 milyondan fazla reçete yazıldı.