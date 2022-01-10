Kovid-19 vakalarının artmaya başladığı Zonguldak'ta "tedbirlere uyun" çağrısı

Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte, kentte yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tutulmaz, geçen sene salgın gölgesinde bir yıl geçirdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Tutulmaz, "Artışlar ve azalışlar da olsa vaka sayıları yeniden artış eğilimine başladı. Dünyada ve ülkemizde başlayan artışlar, ağır ağır kentimizde de yükselmeye başladı. Güncel vaka sayıları 225. Bundan 15 gün önce 80'li rakamlara kadar düşmüştük. Yeniden artış eğilimi var. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Filyos Vadisi bölgesindeki yatırımlara da değinen Tutulmaz, bölgede önemli bir istihdamın hedeflendiğini vurguladı.

Vali Tutulmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının imar çalışmalarının bölgede sürdüğünü belirterek, "Çarpık yerleşme olmaması için imar çalışmaları yapılıyor. Yine o bölgede temiz su için çalışmalar devam ediyor. Enerji alanında doğal gaz, bu bölgenin önemli gelişim imkanlarını sağlayacak. TPAO, şu anda doğal gaz işleme tesisi çalışmalarını hızlı şekilde devam ettiriyor." şeklinde konuştu.