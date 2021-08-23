Kovid yüzünden dünyaya annesiz merhaba

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Elif Genç, gümrük muhafaza memuru olarak çalışıyordu. Aynı zamanda Özgür-Der Çocuk Kulübünde öğretmenlik yapıyordu. Suriye'deki ve mülteci kamplarındaki muhacir çocuklara yardım kampanyaları düzenliyordu.

İki yıl önce evlenen Genç, 7 aylık hamileydi ama bir ay önce Kovid-19'a yakalandı. Hastaneye yatırıldıktan kısa bir süre sonra durumu kötüye gitmeye başladı. Doktorlar anneye ilaç tedavisine başlayabilmek için bebeği sezaryenle aldı. Ameliyattan sonra bebeğin durumu iyiydi fakat Elif, 15 gün süren hayat mücadelesini kazanamadı. Cenazesi iki gün önce kaldırılan Elif'in on yıllık dostu Zehra Türkmen, onu SABAH'a anlattı.

ÇOCUKLARIMIZIN 'ELİF ABLASIYDI'

Özgür-Der Çocuk Kulübü Yöneticisi Zehra Türkmen, onu şu sözlerle anlattı: "Elif iyi niyetli, hayat dolu ve yardımseverdi. Hepimiz için iyi bir dost ve arkadaştı. Muhacir çocuklar için yardım kampanyaları düzenlerdi. Beraber Suriye'ye gittik ve ben yetim çocukların başını ilk defa Elif'le okşadım. 29 yaşındaydı, tertemiz gitti. Onun için üzülüyoruz ama en büyük tesellimiz bu oluyor.

Çocuk Kulübümüzde öğretmendi ve çocuklarla da gençlerle de çok güzel bir iletişimi vardı, onların hocası değil Elif ablasıydı. Bizim için de ailesi için de çok ani ve acı bir kayıp oldu. Elif kucağına alamadığı bebeğini ardında bıraktı, onun emaneti şu an hepimizin emaneti."