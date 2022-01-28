Kraliçe Elizabeth’in şapkasının altında yatan şaşkına çevirdi

95 yaşındaki görünümü ile öne çıkan Kraliçe'nin balmumu heykelindeki şapkası tarama işlemi için çıkarılmıştı ve görüntülerde tamamen kel olduğu ortaya çıktı. Birçok kişiyi şaşkınlığa uğratan bu durum, "Kraliçe yoksa kel miydi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ancak, bu yıl müzenin yıllık bakım süreci sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcının "korkunç" olarak nitelendirdiği görseller ortaya çıktı. İşlemler sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in pembe şapkasının altından "yarı kel" görüntüsü görenleri şaşkınlığa uğrattı.

"KRALİÇE'NİN KEL GÖRÜNÜMÜ BİR TASARRUF PLANI"

Ancak müze yöneticileri, bunun tasarruf yapmak için bir taktik olduğunu dile getirdi. Müzenin yönetici ortağı Dr. Susanne Faerber, DailyMail'e yaptığı açıklamada; çok pahalı olan balmumu çalışmaları için gerçek insan saçı kullanıldığını, fakat şapka takan heykellerde gerekli tasarruf planı için tam olarak saç eklemediklerini belirtti.

Ziyaretçilerin görebileceği kadar saç eklediklerini belirten Faerber, bunun saygısızlık olup olmadığı konusunda ise bunun bir balmumu olduğunu ve gerçek kişi olmadığının her zaman akılda tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Üstelik Kraliçe'nin Almanya'daki konumunun da İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ne bakış açısının da farklı olduğunun bu nedenle basının bu durumu ele alırken hassas olması gerektiğinin de altını çizdi.

Müze Kraliçe'nin dışında Donalp Trump, Greta Thunberg ve Angela Merkel gibi oldukça büyük isimlere ev sahipliği yapıyor. 120'den fazla balmumu heykeli bünyesinde barındıran müze, son günlerde geldiği gündem sayesinde oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.