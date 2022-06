Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez anlattı: Kronik yorgunluğu gideren altın diyet

Besinlerle günlük demir ihtiyacımızı karşılayabilir miyiz? Besinlerde demir hem ve hem olmayan demir olmak üzere iki formda bulunur. Hem demirin emilim oranı yüksektir (yüzde 15). Kırmızı et, balık, tavuk ve hindi etinde fazla miktarda bulunur. Hem olmayan demir ise yumurta, tahıllar, sebze ve meyvelerde bulunur. Hem olmayan demirin emilim oranı başta C vitamini, kırmızı et, balık ve kümes hayvanları olmak üzere diyet zenginleştirici faktörlerin varlığına bağlı olarak yüzde 3 ila yüzde 8 arasında değişir.

Yetersiz miktarda demir içeren yanlış diyetlerle beslenmek, et yememek, hazır gıdalarla beslenmek, yeme bozuklukları, kronikleşmiş ishal, enfeksiyon ve kanamalar, sürekli kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanımı ve kadınların menstrüral dönemlerinde demirin yetersizliği ya da demir eksikliği anemisinin görülme sebepleridir.

Bunlara ek olarak baklagillerde, rafine edilmemiş tahıllarda, kepekli ekmekte bulunan fitatlar, çay, kahve ve kakaoda bulunan tanenler, okzalatlar, yüksek miktarda diyet lifi tüketimi, emilim bozuklukları, proteinden fakir beslenmek demirin emilimini azaltan etmenlerdir ve demir eksikliği anemisine neden olabilmektedir.

Yumurta iyi bir demir kaynağı olarak bilinse de yumurtanın sarısındaki demir, fosfitin nedeniyle zayıf şekilde emilir.