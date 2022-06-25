Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez anlattı: Kronik yorgunluğu gideren altın diyet

Türkiye'de yaygın görülen demir yetersizliğine bağlı birçok kişide saç dökülmesi, tırnaklarda kuruma, tırnaklarda şekil değişikliği, gün içinde halsizlik, bitkinlik ve sabah yorgun uyanma demirin ya yetersizliğinin ya da demir eksikliği anemisinin belirtileri anlamına gelmektedir. Genelde dünya nüfusunun neredeyse yarısını etkileyen demir eksikliği en önemli sağlık sorunları arasında yerini almaktadır. Bu nedenle demirden zengin beslenme ve yetersizliğe göre mutlaka demir desteği tedavisi uygulanmalıdır.

Peki, vücutta yeteri kadar demir yoksa ne olur? Demir, oksijenin taşınmasında aktif rol oynuyor ve yeterli derecede oksijen olmaması halinde aşırı yorgunluk, bitkinlik, uyuşukluk, nefes darlığı ve çarpıntı olur. Demirin aşırı eksikliğinde; bu sorunlara ek olarak dilde iltihaplanma, tırnaklarda şekil bozukluğu ve iştah kaybı gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmemiş ve ilerleyen demir eksikliği anemisi zamanla kalp yetmezliğine yol açabilecek kardiyovasküler ve solunumla ilgili değişimlere neden olabilir. Yetişkinlerin yüzde 60'tan fazlasının demir desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bebekler, üreme çağındaki kadınlar, gebe ve emziren kadınlar, vejetaryenler daha fazla demire ihtiyaç duyar. Yeterli demir deposu olunca fiziksel ve bilişsel performans artar, bitkinlik, yorgunluk ortadan kalkar.





Besinlerle günlük demir ihtiyacımızı karşılayabilir miyiz? Besinlerde demir hem ve hem olmayan demir olmak üzere iki formda bulunur. Hem demirin emilim oranı yüksektir (yüzde 15). Kırmızı et, balık, tavuk ve hindi etinde fazla miktarda bulunur. Hem olmayan demir ise yumurta, tahıllar, sebze ve meyvelerde bulunur. Hem olmayan demirin emilim oranı başta C vitamini, kırmızı et, balık ve kümes hayvanları olmak üzere diyet zenginleştirici faktörlerin varlığına bağlı olarak yüzde 3 ila yüzde 8 arasında değişir.

Yetersiz miktarda demir içeren yanlış diyetlerle beslenmek, et yememek, hazır gıdalarla beslenmek, yeme bozuklukları, kronikleşmiş ishal, enfeksiyon ve kanamalar, sürekli kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullanımı ve kadınların menstrüral dönemlerinde demirin yetersizliği ya da demir eksikliği anemisinin görülme sebepleridir.

Bunlara ek olarak baklagillerde, rafine edilmemiş tahıllarda, kepekli ekmekte bulunan fitatlar, çay, kahve ve kakaoda bulunan tanenler, okzalatlar, yüksek miktarda diyet lifi tüketimi, emilim bozuklukları, proteinden fakir beslenmek demirin emilimini azaltan etmenlerdir ve demir eksikliği anemisine neden olabilmektedir.

Yumurta iyi bir demir kaynağı olarak bilinse de yumurtanın sarısındaki demir, fosfitin nedeniyle zayıf şekilde emilir.