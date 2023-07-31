Küçük Emine verdiği anemi savaşını kazandı! Anne Başünal: “Benim kızım o kadar güçlü ki kendinden büyük hastalığı yendi”

Konya'da yaşayan 29 yaşındaki anne Başünal, 2018 doğumlu kızına anemi teşhisi konulduğunda yıkıldığını ama kızı için dik durduğunu ve onunla birlikte savaştığını söyledi. Başünal, "Hayatımın en zor zamanlarıydı. Günlerim, saatlerim sadece Emine diyerek geçiyordu. Hala da sadece onu düşünüyorum.
KÜÇÜCÜK BEDENİ ANEMİYİ YENDİ
Emine aynı zamanda işitme engelli. Çok kısık sesleri duymuyor. Bir böbreği anemi hastalığına bağlı olarak çalışmıyor. Bir yıl önce anemi teşhisi aldı. Konya'da bir hastanedeydik o zamanlar. Çok sıra olduğu için nakil başvurusu bile yapamadık. Bir yılın sonunda nakil başvurumuzu yaptık. Aslında bakınca 1 yıl çok uzun bir süre gibi gelmiyor ama bizim için bitmek bilmeyen bir yıl oldu. Sonuçta küçücük çocuğum kendisinden büyük bir hastalıkla savaştı. Küçücük bedeniyle karşı koydu, mücadele verdi.
Benim kızım çok güçlüymüş meğerse. Küçücük bedenine rağmen yendi bu hastalığı" diye anlattı. Donörleri olmadığı için Hacettepe ve Gazi Hastanelerine kabul edilmediklerini söyleyen Başünal, "Maddi açıdan çok zorlandık. Sonra Allah bir şekilde karşımıza LÖSEV'i çıkardı. Yolumuzun LÖSEV'e düşmesi bizim için dönüm noktası oldu. 1 buçuk yıl bekledim nakil için. Kontroller tamamlandıktan sonra üçüncü gelişimizde nakil oldu Emine. Bu kadar hızlı bir şekilde nakil olması bizim yeniden hayata döndürdü resmen" diye konuştu.
PES ETMEDEN BİR UMUT OLDUĞUNA İNANMALI
"Umut hep var" diyen anne Başünal, "İnsanın gücünün yetemeyeceği bir şeyle çocuğunun mücadele ettiğini görmek, izlemek çok acı. Bir annenin en zor sınavı çocuğunu hasta görmek. Ama çok şükür kızım naklini oldu. Artık yavaş yavaş toparlıyor. Diğer çocuklar gibi okuluna gidecek, koşturacak, oynayacak. Bu günleri hayal ederek geçirdik zamanlarımızı. Nakil bekleyen her çocuğa, anneye, babaya bu sevinci yaşatsın Allahım" ifadelerini kullandı. Emine'nin müzik dinleyip dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Başünal, "Artık keyfinin yerinde olduğunu, enerjisinin olduğunu görmeye başladığımda dünyalar benim oluyor zaten. O zaman diyorum ki benim küçücük kızım bu hastalıkla savaşıp yendiyse tüm hasta çocuklar için de aynı şey geçerli. Pes etmeden savaşmalı, hem bir umut olduğuna inanmalı" dedi.