Küçük Emine verdiği anemi savaşını kazandı! Anne Başünal: “Benim kızım o kadar güçlü ki kendinden büyük hastalığı yendi”

PES ETMEDEN BİR UMUT OLDUĞUNA İNANMALI

"Umut hep var" diyen anne Başünal, "İnsanın gücünün yetemeyeceği bir şeyle çocuğunun mücadele ettiğini görmek, izlemek çok acı. Bir annenin en zor sınavı çocuğunu hasta görmek. Ama çok şükür kızım naklini oldu. Artık yavaş yavaş toparlıyor. Diğer çocuklar gibi okuluna gidecek, koşturacak, oynayacak. Bu günleri hayal ederek geçirdik zamanlarımızı. Nakil bekleyen her çocuğa, anneye, babaya bu sevinci yaşatsın Allahım" ifadelerini kullandı. Emine'nin müzik dinleyip dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Başünal, "Artık keyfinin yerinde olduğunu, enerjisinin olduğunu görmeye başladığımda dünyalar benim oluyor zaten. O zaman diyorum ki benim küçücük kızım bu hastalıkla savaşıp yendiyse tüm hasta çocuklar için de aynı şey geçerli. Pes etmeden savaşmalı, hem bir umut olduğuna inanmalı" dedi.