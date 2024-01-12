Kulağınızdaki ağrıyı es geçmeyin! Yüz felci ve menenjite sebep olabilir...

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde görev yapan Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, orta kulak iltihabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orta kulak iltihabının özellikle 2-3 yaşlarındaki çocuklarda ve ilkokul çağında çok sık görülen bir enfeksiyon türü olduğunu belirten Prof. Dr. Sakallıoğlu, ''Çocuklarda özellikle sonbahar mevsimlerinde, mevsim geçişlerinde ve üst solunum enfeksiyonlarının çok sıklıkla görüldüğü kış mevsimlerinde sık rastlanan kulak enfeksiyonudur. Çocuklarda özellikle ateş, iltihap, kulak ağrısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerin yanı sıra ağrıyan kulağı elleme gibi şikayetler de görülebilmektedir. Çocuklarda tedavi olarak antibiyotikler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Tedavi edilemediği ileri durumlarda da yüz felci ve menenjit gibi daha sıkıntılı durumlarla karşılaşma ihtimali çok nadiren olsa da mevcuttur. Orta kulak iltihabı her yaşta görülmekle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık olduğu mevsimlerde özellikle küçük çocuklarda daha sık görülen bir durumdur. Tedavi sürecinde hastalarımız genelde bizlere kulak ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurmaktadırlar. Zaten kulak ağrısı sadece kulağında olduğu için çocuk kulağını işaret edebilmektedir. Bazen kulak ağrısına akıntı ve kanlı akıntı da eşlik edebilmektedir. Çocuğun ateşi de olunca muayene bulguları uygun olduğu takdirde hastalarımıza antibiyotik ve ağrı kesiciler eşliğinde tedavi uygulanıyor. Orta kulak iltihabının ilerleyerek yüz felci ve menenjit hastalığına ilerlemesi çok nadir görülür. Bu yüzden her hastada görülecek diye endişe etmemek gerekiyor. Ama erken tedaviye başlanması bu açıdan önem arz etmektedir. Nadiren görülen durumlar olsa bile korkutucu ve sıkıcı durumlar olduğu için erken zamanda hemen teşhis edilerek tedavi yapılması çok önemlidir'' diye konuştu.