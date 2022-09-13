Kulak deliğine yılan kaçan kadın interneti ikiye böldü! Bu görüntü gerçek olamayacak kadar kötü

Kulağınıza bir şeyin kaçtığı düşüncesi hepimizi rahatsız eder ancak, peki kaçan şey bir yılan olursa? Bu inanılmaz durum Hindistan'da bir kadının başına geldi ve paylaşılan video birçok tartışmaya yol açtı.

İZLEYENLERİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Bir "cerrahın" bir kadının kulağına giren canlı bir yılanı çıkarmaya çalıştığı iddia edilen anı gösteren şoke eden görüntüler internette yayınlandı. İzleyicilerin seyrederken bile kötü olduğu görüntülerin gerçek olup olmadığını tartışma yaratırken doktorun videosu 125.000'den fazla izlendi.

Facebook üzerinden 1 Eylül'de Chandan Singh yayınlanan videonun başlığı ise "Kulağına yılan girdi" idi. Paylaşım yapan sosyal medya yıldızının 20 binden takipçisine ulaşan video ise kısa sürede oldukça geniş kitlelere yayıldı. Ancak Economic Times, yaşanan bu şaşırtıcı ve korkutucu durumun nerede, ne zaman veya nasıl gerçekleştiğinin belli olmadığını söylüyor.

Yaklaşık dört dakika süren videoda,doktor olduğu iddia edilen bir kişinin, bir kadın hastanın kulağından kafasını dışarı çıkmış siyah ve sarı bir yılanı çıkarmak için umutsuz bir şekilde farklı girişimlerde bulunduğu görülüyor.

Doktor olduğu düşünülen kişi ise yılanı çıkarmak için forsepsten şırıngaya kadar birçok farklı alet ile yılanı çıkarmak için farklı girişimlerde bulunuyor ancak bir türlü çıkarmayı başaramıyor.