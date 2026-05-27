Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Kurban Bayramı sofralarının yıldızı oldu! Bu tarifleri deneyen vazgeçemiyor

Kurban Bayramı sofralarının yıldızı oldu! Bu tarifleri deneyen vazgeçemiyor

Kurban Bayramı’nın bereketi sofralara taşınırken, birbirinden lezzetli tarifler de bayram menülerinin vazgeçilmezi oluyor. Lokum gibi pişen etli soğan kebabı, rengarenk havuçlu pilav ve şerbeti tam kıvamında fındıklı şekerpareyle hazırlanan bu özel menü, hem misafirlerden tam not alıyor hem de bayram sofralarına unutulmaz bir lezzet katıyor.

Mübarek Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde, sizler için yine nefis lezzetler hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

ETLİ SOĞAN KEBABI MALZEMELER

500 gr. dana kuşbaşı et

1 kase soyulmuş arpacık soğan (Yaklaşık 500 gr.)

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sirke (ben elma sirkesi kullandım)

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolusu salça

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Yağları tencereye alalım. Tereyağ eridiğinde yıkayıp süzdüğümüz etleri ekleyip harlı ateşte 2-3 dakika karıştırarak kavuralım. 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Suyu biten etlere arpacık soğanlarını ve sarımsakları ekleyelim. Etlerle beraber 2-3 dakika kavuralım. Salça ilave ederek 2-3 dakika daha kavurup üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Tuz ve karabiber ekleyip, arpacık soğanlar yumuşayana kadar pişirelim.