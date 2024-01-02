Kuru fasulyenin gazını tamamen alıyor! Suyuna 1 kaşık atın...

Bitkisel protein kaynaklarından biri olan kuru fasulyeyi tüketirken kullandığınız metotlar, içerisine eklenen baharatlar ve birkaç püf noktası yaşanma ihtimali olan gaz problemine karşı önemli bir koruyucu olabilir. İşte kuru fasulyenin gaz ihtimalini ortadan kaldıran o yöntem…





KURU FASULYE NEDEN GAZ YAPAR?

Baklagillerin en sevilen türlerinden biri olan kuru fasulye sevildiği kadar aynı zamanda sağlık probleminin yaşanmasına neden olabilir. Bu gaz probleminin ortaya çıkmasındaki en büyük sebep, kuru fasulyede bulunan oligosakkarit adlı şeker molekülüdür.

Oligosakkarit, bağırsak ve midede sindirelemeyecek kadar büyük boyutta olması nedeniyle sindirim sisteminde çeşitli sorunlara neden oluyor. Düzensiz çalışmaya, bağırsaklarda ve midede gaz birikimine neden olan bu molekülü ortadan kaldırmak ise gaz yapan sebebi de bitirmek anlamına geliyor.





PİŞİRME ESNASINDA…



En önemli noktalardan biri, fasulyeyi pişirmeden önce haşlama suyuna ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kimyon, fasulye tükettikten sonra hissedeceğiniz gaz problemini büyük oranda ortadan kaldırır. Aynı şekilde kekik de fasulye pişerken ortaya çıkan gaz yapıcı moleküllerin parçalanmasını sağlayabilir.





Kuru fasulyenin gaz yapmaması için kullanılan bir diğer yöntem ise bir gece önceden fasulyeyi suda bekletmektir. Bir gece boyunca suda bekletmek, bu gazın ön aşamalı olarak çıkmasını sağlar ve haşlama esnasında yüzeye çıkan köpüğün alınması da gaz sorununu en alt düzeye indirecektir.

Karbonat da bu noktada en çok kullanılan püf noktalarından. Fasulyenin haşlama suyuna eklenen karbonat, hem daha kolay haşlanmayı sağlarken gaz problemini de bitiriyor.



Bir diğer nokta ise baklagillerin pişirilmesi esnasında patates kullanmak da oldukça etkili bir yöntem olarak öne çıkar. Dörde bölünmüş olan çiğ patates, pişme esnasında haşlama suyuna eklendiğinde gaz sorununu çözer.