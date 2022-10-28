Lacivert Dergi 95. sayısında “Kadınlık- Erkeklik” dosyasıyla raflarda yerini alıyor

Bir diğer söyleşi ise biyolojik cinsiyeti, kadınlık ve erkekliği, bunun sağlıklı çalışmasını sağlayan psikolojik cinsel kimliği ve kişilik bozukluklarını ve bu bozuklukları normalleştirmeye çalışan LGBT aktivizminin kökeninde yatan sebeplerden bahsedilen Prof. Dr. Zeki Bayraktar ile gerçekleştirdiğimiz "Cinsiyet ile cinsel yönelimi ayırt etmek lazım" isimli röportaj oluyor.

Dosyada Şule Albayrak "LGBT hareketinin gelişimi, kurumsallaşması ve Batı medeniyet projesine dönüşümü" isimli yazısında LGBT hakları söyleminin mevcut küresel sistemin devamı olan bir araç olduğundan bahsediyor. Birol Biçer "İnsanın iki hali yetmiyor mu? Çekin elinizi; kadından erkekten ve çocuktan" başlığıyla erkeği, kadını ve çocukları lobi dayatmalarıyla kışkırtılıp yok edilmeye çalışmasını detaylıca anlatıyor. Yıldız Ramazanoğlu "Osmanlıdan günümüze kadınlığın yeniden tanımlanması" başlıklı yazısında Sultan Abdulaziz'in Osmanlı İmparatorluğu'nun başında bulunduğu yılların kadınlar için değişimin başlangıcı olduğunu anlatıyor.

Zeynep Merdan "Queer anti- kimlikler ve 'yeni insan'" yazısında kadın tanımının değiştiğini ve bugün kadın kimliğinin ne durumda olduğundan bahsediyor. İsmihan Şimşek "İnancı LGBT+'nın koruma kalkanı yapanlar" ismiyle LGBT+ örgütlerinin dünyanın birçok yerinde varlıklarını kabullendirmek için İslam'ı kalkan olarak kullandıklarını anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Tuba Kaplan "Türkiye'de LGBT'nin ayak sesleri: kirli güçler, yüksek bütçe, propaganda ve siyaset" ismiyle Türkiye'de LGBT tarihini anlatıyor.

Sibel Erarslan "Cinsiyetsiz toplum ideolojisi insansızlaşma felaketinin çanlarını çalıyor" isimli makalesinde feminizmin son kavşakta geldiği yeri inceliyor. Sena Şubaşı "İfrat projesi artık kuzu postundan sıyrılıyor" LGBTI'nın özellikle kadın ve çocuklar için toplumda büyük bir risk taşıyor olması, sıklıkla kullanılan "trans sporcu" kavramından detaylıca bahsediyor. Dosyanın diğer makaleleri Orhan Toker'in "Çocuklar için kurulan cinsiyet karmaşası tuzağı", H. Salih Zengin'in "Cinsiyet kozasını edebiyatla parçalamak", Eda Dikmen'in "Anormal cinsiyet dayatmasına meydan okuyanlar, fıtratı savunanlar", Hakkı Öcal'ın "Ben Neyim?", Muhammet Uyar'ın "Gleichschaltung (Hizaya getirme) ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali", Mehmet Teber ve Zeynep Temizer Atalar "Çocuklarda cinsel kimlik gelişimi" isimli yazıları oluyor.

Çocuklarla Koşan Kadınlar bölümünde Sümeyye Ceylan "Bizim evde iki kaptanlı bir gemimiz var" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. İbrahim Sadri'nin "Mudurnu'dan geçer mi?" yazısının yer aldığı dergide Düşünce Atlası'nda bu ay "Kitapların vicdanı olan bir kültür arkeoloğu" başlığıyla Mustafa Kirenci, N. Ahmet Özalp'i anlatıyor.