Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önleyen yöntem ortaya çıktı

Yazın benim için resmi olarak başladığı gün, mutfağın tezgahına ilk limonlar dizildiği ve limonata yapmanı zamanının geldiği gündür. İyi bir limonatanın sırrı sadece limon suyunda değil, kabuğunda saklıdır. Çünkü o mis gibi aromayı veren şey, limonun sarı kısmındaki doğal yağlardır. Ancak dikkat! Rendelerken beyaz kısma inerseniz içeceğiniz acılaşabilir. Bir diğer püf noktası ise limonları sıkmadan önce birkaç dakika avuç içinde yuvarlamak. Bu küçük hareket, içindeki suyun daha kolay çıkmasını sağlar. Şeker konusunda da aceleci olmamak gerekir. Toz şekeri doğrudan soğuk suya eklemek yerine önce limon kabuğu rendesiyle ovuşturursanız adeta doğal bir limon şekeri elde edersiniz. Limon, C vitamini yönünden zengin bir meyvedir ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunur.

İçerdiği antioksidan bileşenler sayesinde dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlidir. Elbette tek başına mucizevi bir besin değildir ama yazın yeterli sıvı alımını destekleyen ferah bir alternatif olabilir. Ev yapımı limonatanın en güzel yanı ise içine ne koyduğunuzu tam olarak bilmenizdir. Ben bazen içine birkaç dal taze nane, bazen bir tutam taze fesleğen, bazen de birkaç ince dilim salatalık ekliyorum. Hatta misafir sofralarında birkaç adet dondurulmuş böğürtlen ya da çilek atınca sürahi adeta bir yaz tablosuna dönüşüyor. Limonata hazırlarken son bir küçük sır daha paylaşayım: Eğer biraz maden suyu eklerseniz içeceğiniz çok daha canlı ve hafif köpüklü bir hâl alır. Özellikle kalabalık davetlerde bu dokunuş misafirlerden tam not alıyor. Benim için limonata sadece serinleten bir içecek değil, çocukluğumun sesi, yaz tatillerinin kokusu ve aile sofralarının ortak anısıdır. Bazen bir bardak limonata içerken insanın içi de ferahlıyor; sanki telaş biraz azalıyor, zaman biraz yavaşlıyor. Belki de yazın gerçek tarifi tam olarak budur: Birkaç limon, biraz buz, bolca sevgi ve paylaşmaya değer güzel anılar…

SARAYLARDAN YAZ SOFRALARINA

Limonata sandığımızdan çok daha eski bir içecek. Tarihçiler, limon ve şekerle hazırlanan serinletici içeceklerin kökenini Orta Çağ'a, özellikle de Mısır ve Doğu Akdeniz coğrafyasına kadar götürüyor. 10. ve 11. yüzyıllarda Kahire'de limon suyu ve şekerle hazırlanan içeceklerin satıldığı, hatta ticaretinin yapıldığına dair kayıtlar bulunuyor. Akdeniz'de limon yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte limonata zaman içinde İtalya, Fransa ve İspanya'ya ulaştı. Yaz aylarında serinlemek için hazırlanan bu ferah içecek, kısa sürede Avrupa saraylarının da gözdesi oldu. Özellikle 17. yüzyılda Paris sokaklarında limonata satan seyyar satıcılar, bu içeceğin ününü daha da artırdı. Osmanlı mutfağında ise limonata; şerbet kültürünün yanında kendine özel bir yer edindi. Özellikle yaz aylarında konaklarda ve misafir ağırlamalarında, buzla soğutulmuş limonata ikram etmek zarif bir gelenek olarak görülüyordu. Cumhuriyet döneminde ise ev tipi buzdolaplarının yaygınlaşmasıyla birlikte limonata neredeyse her evin yaz klasiğine dönüştü. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde farklı yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Kimi bal ile tatlandırıyor, kimi içine lavanta, zencefil ya da nane ekliyor. Ancak bana göre en güzeli hâlâ anne tarifidir: Taze sıkılmış limon, biraz şeker, bol buz ve sevgiyle karıştırılmış kocaman bir sürahi… Çünkü bazı tariflerin asıl malzemesi, yıllar geçse de değişmeyen güzel hatıralardır.



İDİLİKA'NIN KLASİK EV LİMONATASI

MALZEMELER

5 adet sulu limon

1 portakal

1 su bardağı toz şeker

2 litre soğuk içme suyu

1 avuç taze nane

Bol buz

YAPILIŞI: Limonların ve portakalın kabuklarını beyaz kısmına inmeden rendeleyin. Kabuk rendelerini toz şekerle birlikte elinizle birkaç dakika ovalayın. Meyvelerin suyunu sıkıp bu karışıma ekleyin ve şeker eriyene kadar karıştırın. Ardından soğuk suyu ilave edin. Karışımı ince süzgeçten geçirip sürahiye alın. Taze nane yapraklarını ve bol buzu ekleyerek en az bir saat buzdolabında dinlendirin. Servis ederken bardağın kenarını ince bir limon dilimiyle süsleyebilir, içine birkaç yaprak nane bırakabilirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de aromasıyla yaz sofralarının yıldızı olacaktır.