Maden suyu ve soda arasında ne fark vardır?

Maden suyu yerin en derin katmanlarından çıkartılmaktadır. Bu sebeple zengin mineral içeriği olan, içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Maden suyu da soda da mide rahatlatma etkisine sahipken maden suyu saf ve mineral deposu olması yönünden tercih edilmelidir.

SODA

Su içerisine sodyum karbonat eklenmesiyle elde edilen doğal sudur. İçerisinde maden suyunda olduğu gibi mineraller bulundurmaz.

MADEN SUYU

Doğada çözünmüş mineral ve doğal gazları içeren kaynak suları maden suyu olarak bilinmektedir. Kalori değeri olmadığı için alınan enerjiye fazla etki etmemektedir. Vücutta sıvı elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu noktada aromasız yani sade maden suları tercih edilmeli, şeker ve kalori alımının önüne geçilmelidir. İçerisine dondurulmuş meyveler, limon, nane eklenerek doğal aromalı hale getirilebilir.

Gün içerisinde maden suyu tüketmekte bir sakınca yoktur. Fakat yaşadığımız topraklarda tuz tüketimi oldukça kontrolsüz ve yüksek seviyelerdedir. Bu nedenle içilen maden suyunun sodyum içeriği düşük olanlardan tercih edilmesi gerekmektedir.

HİPERTANSİYON HASTALARI DİKKAT

Kalp, böbrek ve hipertansiyon hastaları maden suyu tüketiminde dikkatli olmalı ve minimal düzeyde tüketmelidir. Hekime danışarak tüketmekte fayda vardır. Sodyum değeri ve sertliği düşük maden suları tercih edilmelidir.

MADEN SUYU KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLİDİR

Maden sularından kalsiyum içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir. Yapılan bir çalışmada yüksek kalsiyum içeriğine sahip maden sularının kemik sağlığını koruyup, kemik kaybını minimuma indirerek vücuda pozitif etki bıraktığı gözlemlenmiştir.

ÜLSERİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ HAFİFLETİR

Gastrit veya ülser rahatsızlığına sahip bireylerde maden suları mide asidi olarak bilinen pepsinin aşırı artmasını engellemektedir. Bu da ülserin olumsuz etkilerini hafifletir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Maden suyu bağırsakların çalışmasını düzenler ve kabızlığa iyi gelir. Yapılan çalışmalar maden suyunun metabolizma üzerine pozitif etki sağladığını ve metabolizmayı hızlandırdığını göstermektedir.