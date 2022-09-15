Mahkemelik olan tek besin! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

İlk başta zehirli sanıldığı için tületilmeyen bu besin, tüketilmeye başlandığında ise kızartılıyor veya haşlanıyordu. Domatesin kaderi, 1700'lü yıllarda Fiorentinalı bir aşçının ellerinde şekillendi. Aşçı domatesi çiğ olarak salatasında kullandı ve pizza sosu yaptı. Böylelikle domates yükselişe geçti. Dünyada 10 binden fazla domates türünün bulunduğu söylenmektedir.

Domatesin ismi ilk olarak frenk badıcanıydı. İlk zamanlarda yeşil olarak tüketilirdi. En ilginç yönlerinden biri ise; patlıcanlarla aynı aileden olması.

Domatesin ilk olarak Güney Amerika'da ortaya çıktığı düşünülüyor. İtalyan ve Fransızlar tarafından başta süs bitkisi olarak yetiştirilmiştir.

Kırmızılığına aşina olduğumuz domates, aslında Bolivya ve Peru'da sarı olarak ortaya çıktı. Hatta "altın elma" denilen bu besin, yabani domates olarak oldukça seviliyor.

100 gramında sadece 19 kalorinin bulunduğu bu besini, diyetlerinizin de vazgeçilmezi olarak listenizin en başına alacaksınız.

Domates buzdolabında saklamaya çok uygun değildir. Soğuk, tadının bozulmasına neden olur. Tek bir domatesten günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılayabiliriz.

Uçakta da doymanızın en iyi yolu. Tat duyusunun yüksek irtifalarda kaybı nedeniyle birçok besin, uçaktaki kişilere oldukça tatsız ve tuzsuz gelir. Bu nedenle domatesin en iyi tat alma duyusu güdülerini tetikleyicilerinden biri olması sebebiyle, genellikle uçaktaki yemek servislerinde domates suyu veya domatesli tarifler sunulur.