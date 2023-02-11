Marmara Depremi'nde kendisine verilmişti! 23 yıl sonra deprem bölgesine gönderdi: "Senin için saklamışım"

Karahan, paketleri açarken ayıcığın karşısına çıktığını aktararak, "Yani tüm umudumuzu kaybettiğimiz bir anda... Dedim ki biz de 1999 depreminde belki hayat devam etmeyecek diye düşünüyorduk ama bizler şu an hayattayız, normal bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. İnşallah onlar için de bir umut olur, onlar da hayatlarına en kısa zamanda devam edecekler. Bu oyuncak, 23 sene önce bir miniğin yüzünü güldürdü. Şimdi o genç bir hanım oldu ve başka bir miniğin yüzünün gülmesi için bu ayıcığı gönderiyor. Diliyorum ki bu ayıcık artık yeni sahibinden ayrılmasın, başka bir miniğin yüzünü güldürmek için yola çıkmasın." ifadelerini kullandı.