Marulların çıtır çıtır kalmasını sağlayacak o yöntem!

KÖKLERİNİ BAĞLAYABİLİRSİNİZ Eğer bütün bir marul satın alırsanız ve kesmezseniz, köklerini bağlamak raf ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde sağlam kökler marulun tazeliğini bir haftaya kadar korumaya yardımcı olur.

HAVA ALAN BİR KAP KULLANIN Yıkanmış marulu delikli plastik torba veya havalandırma delikleri olan bir kap gibi hava akışına izin veren bir kapta saklayın. Bu, aşırı nemin birikmesine izin vermeyecek ve marulun ıslanmadan çıtır kalmasını sağlayacaktır.