Marulların çıtır çıtır kalmasını sağlayacak o yöntem!

Salataların vazgeçilmezi olan marullar birkaç gün içinde renk değiştirmeye başlaması, can sıkıcı bir durum olarak öne çıkıyor. Doğru saklama teknikleriyle çıtır dokunun bozulmasını önlemek mümkün! Peki, marulları nasıl muhafaza etmeli, hangi hatalardan kaçınmalıyız? İşte marullarınızı günlerce diri tutacak ipuçları…
MARULUNUZU KURU TUTUN
Marulun çürümesin en önemli nedeni nemli kalmasıdır. Mümkünse, marul yapraklarınızı kuru tutun. Bunun için yıkadığınız marulları bir peçete yardımıyla hafif baskılar yaparak kurutun.Böylece marullarınız ilk günkü tazeliğine kavuşacaktır.
SEBZELİK ÇEKMECESİNDE SAKLAYIN
Buzdolabınızdaki sebze çekmecesi marul saklamak için en iyi yerdir. Bu çekmece yüksek nem oranını önlemeye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da yeşillikler için doğru yerdir.
KÖKLERİNİ BAĞLAYABİLİRSİNİZ
Eğer bütün bir marul satın alırsanız ve kesmezseniz, köklerini bağlamak raf ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bu şekilde sağlam kökler marulun tazeliğini bir haftaya kadar korumaya yardımcı olur.
HAVA ALAN BİR KAP KULLANIN
Yıkanmış marulu delikli plastik torba veya havalandırma delikleri olan bir kap gibi hava akışına izin veren bir kapta saklayın. Bu, aşırı nemin birikmesine izin vermeyecek ve marulun ıslanmadan çıtır kalmasını sağlayacaktır.
ETİLEN GAZI ÜRETEN MEYVE VE SEBZELERDEN UZAKTA SAKLAYIN
Elma, muz ve domates gibi bazı meyveler etilen gazı (Olgunlaşmakta olan meyvelerin dokularında, kök ödüllerinde, yaşlanan yapraklarda ve çiçeklerde bulunan bitkisel hormondur) yayar ve bu da marulun hızla bozulmasına neden olur. Marulları bu meyvelerden uzakta saklayın, böylece erken solmalarını önleyin.
MARUL YAPRAKLARINI AYIRABİLİRSİNİZ
Marulu yapraklarına ayırarak saklarsanız, daha uzun süre taze kalabilir. Ayırdıktan sonra her bir yaprağı kuru tutarak saklamaya özen gösterin.
Ayrıca, marul yapraklarını bir kabın içinde soğuk suya koyarak da saklayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi birkaç gün içinde kullanmak gerekebilir.