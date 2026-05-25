Matcha gerçekten faydalı mı? Popüler içecekle ilgili dikkat çeken araştırmalar

Sosyal medyada milyonlarca paylaşımın odağında yer alan matcha, son yılların en popüler içeceklerinden biri haline geldi. Kendine özgü topraksı aromasıyla kimi için vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşen matcha, yalnızca trend görüntüsüyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre antioksidan bakımından zengin olan bu yeşil çay türü; bağırsak sağlığından stres yönetimine, odaklanmadan enerji seviyesine kadar birçok konuda mercek altına alınmış durumda.

GiriÅŸ Tarihi: 25.05.2026 09:41 GÃ¼ncelleme Tarihi: 25.05.2026 10:00

Sosyal medyada #matcha etiketiyle 14 milyondan fazla paylaşımla birlikte matcha son yıllarda ferahlatıcı bir içecek olmanın ötesine geçip trend oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre bu popülerliğin nedenlerinden biri de matchanın sağlıklı olduğuna dair iddialar. Peki bu topraksı, kimi için vazgeçilmez kimi için zorlayıcı olan bu içeceğin gerçekten sağlığa faydası var mı?

BAĞIRSAK İÇİN İYİ Mİ?

Matcha, gölgede yetiştirilen yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edildiği için normal yeşil çayla pek çok ortak özelliğe sahip. King's College London'da diyetisyen ve mikrobiyom bilimci Dr Emily Leeming, "Kahve ve çay, matcha dahil, polifenoller açısından zengin" diyor. Bazı küçük ölçekli çalışmalar, her gün tüketildiğinde matchanın faydalı bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini artırabileceğini bulmuş olsa da, bu içeceğe özel araştırmalar sınırlı.