Meltem Açıkel turşu kurmanın sırrını verdi: Turşu yapanlar dikkat! Eğer beyaz bir tabaka oluşuyorsa...

Genellikle salatalık, havuç veya lahana gibi sebzelerin turşuları kurulsa da aslında birçok ot ve sebze çeşidi de turşu kurmaya uygun ve farklı lezzetleri bir araya getirmenin bir yöntemi olarak biliniyor. Farklı olarak sirkesiz "probiyotik" turşu kurmanın yönteminden en kıtır turşu için kullanabileceğiniz ek gıdalara kadar en iyi turşuyu kurmanın tarifini açıklayan Meltem Açıkel , bu kışı lezzet dolu bir yan ürünle geçirmenizin sırlarını anlattı. İşte turşu kurmak hakkında tüm merak ettiklerinizin cevabı…

Turşu, özellikle kış sofralarından vazgeçilmezlerden biri. Uzun süre boyunca tüketebileceğimiz turşular için hangi ürünleri kullanabiliriz? Nelerin turşuları kurulabilir?

Turşunun kelime anlamı Farsça'dan gelmektedir. Ekşi ve tuzlu, ağız yakan anlamındadır. Her mevsimde o mevsime ait sebze ve meyvelerden turşu kurabilirsiniz. Otlarla yapılan turşular var mesela, kaya koruğu turşusu, ısırgan turşusu, yörelere göre kaldrik, hodan ya da zılbıt denen bitkinin turşusu, ıspanak turşusu gibi.

Meyve ile yapılan turşulardan aklıma ilk gelen erik turşusu, armut turşusu, muşmula turşusu, karpuz turşusu, nar turşusu, greyfurt turşusu, limon turşusu, kelek turşusunu sayabilirim.

Sebzelerden ise lahana ve fasulye turşusu ilk akla gelen turşular. Bamya turşusu, mantar turşusu, biber turşusu, acur turşusu, domates turşusu, karnıbahar turşusu, havuç turşusu, pırasa turşusu, pancar turşusu. Tabi ki bizim en sevdiğimiz ve en çok tükettiğimiz, yaz kış salatalarımızı mezelerimizi süsleyen, kurufasulyenin yanında kütür kütür yediğimiz salatalık turşusu var.

Turşu kurarken en çok hayal kırıklığına uğranan noktalardan biri; turşuların yeterince sert bir yapıya sahip olmaması. En "kıtır" turşuyu yapmak için bize verebileceğiniz bir püf noktası var mı?

Turşu en yaygın şekliyle tuz, sirke ya da limon tuzu eklenerek salamura suyu içinde bekletilerek hazırlanan bir tür yiyecek.

Bizim mutfak kültürümüzün en önemli gıda saklama yöntemlerinden birisi. Bu yöntem tabii ki lezzeti, iştahı kabartan harika lezzetler yakaladığımız geleneksel turşu kurabileceğimiz bir yöntem. Son yıllarda sıkça duyduğumuz, aslında Anadolu'da çok eskilerden beri uygulanan bir başka yöntem ise kaya tuzu ve içme suyu ile hazırlanan, içinde sirke, limon ve limon tuzu olmadan hazırlanan turşu, yani probiyotik turşu, diğer adıyla fermente turşu. Bu şekilde besinlerin hem vitamin değeri kaybolmuyor hem de çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Laktik asit bakteriler, bu besinlerin fermente hale gelmelerini sağlıyorlar ve bağırsaklarımıza da çok faydalılar.

Probiyotik turşular bu bakteriler açısından oldukça zengin oldukları için özellikle sindirim sistemimize fazlaca destek sağlıyor. Her iki yöntemle de kıtır kıtır lezzetli turşu yapmak mümkün. Kaya tuzunu az ya da çok koyduğumuz için turşu yumuşak oluyor. Turşunun kapağını olup olmadığını anlamak için sürekli açıp açıp bakmak turşuyu yumuşatır. Turşu bu nedenle fermantasyonunu tamamlayamaz. Her açtığınızda o fermantasyon durur. Bir daha başlaması için, aynı süreyi beklemek gerekir. Bu işin püf noktası, tuz ve su oranı, suyun kirecinin az olması, kaya tuzu kullanılması, cam kavanoz kullanılması, temizlik ve hijyen, bekletilme süresi, kapağının sıkı kapatılması gibi noktalara dikkat etmek. Turşu kurarken kavanozun en üstüne taze üzüm yaprağı yada vişne yaprağı koymak da turşunuzun kıtır kıtır olmasını sağlar.