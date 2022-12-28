Metabolizmayı canlandırıyor vücutta sağlıksız yağ bırakmıyor!

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...
Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.
Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.
METABOLİZMA HIZI NEDİR?
Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir. Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.
Sıralayacağımız besinler dışında kahvaltıyı atlamamak, kendinizi aç bırakmak yerine sık ve küçük öğünler yemek, çok yorucu olmayan ancak düzenli egzersizler yapmak metabolizmayı hızlandırmak açısından önemlidir.
İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER...
ZENCEFİL
Vücut ısısını ve metabolizma hızını arttırır. İştah kontrolünde rol alır.Bağışıklık güçlendiricidir.
ZERDEÇAL
Kan şekerini dengeler. İştah baskılar. Beta karotenden zengin yapısı karaciğeri zararlı toksinlerden korur.
TARÇIN
İnsülini dengeler. Tatlı krizlerini önler. Metabolizmayı hızlandırı. Yeşil çay içine atılan bir çubuk tarçın ile bel çevresi yağlarının yakılmasına yardımcı olur.
KÖRİ
Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.
HARDAL
Hızlı kilo kaybını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal metabolizmayı yaklaşık %25 oranında arttırır.
KARABİBER
İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır.Anti-oksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.