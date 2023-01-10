Meteoroloji uzmanı o il için tarih verdi: Amansız 50 soğukları uyarısı! "Beklenen kış..."

Bulunduğumuz iklim kuşağında Ocak ve Şubat ayları sıcaklıkların en düşük seviyede görüldüğü, kış koşullarının en çetin şekilde geçtiği aylardır. Halk arasında bu soğuklara amansız elli soğukları demişler, Doğu Anadolu bölgesinde ise bu soğukların Aralık ortası itibariyle başladığı ve 60 gün geçtiği varsayılır. Bu varsayımlar aslında iklim bilincinin halk arasındaki ifade biçimleridir. An itibariyle amansız elli soğuklarının başladığı dönemdeyiz ancak sıcaklıklar yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üstünde ve ne yazık ki henüz mevsim yağışlarını alamadık, kurak bir kış geçiriyoruz.
DOĞU'DA KAR YOK, AYAZ VAR
Geçen hafta yurdumuza Kafkaslar üzerinden bir yağış sistemi etki etmeye başladı, Kafkaslarda sıcaklıkları -35 dereceye kadar düşürüp, yoğun kar bırakan bu sistem yurdun batısına hiç uğramadı. Ancak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu hafta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış oranı düşük ancak geceleri ayaz var, sıcaklıklar gece doğu kesimlerde eksili değerlerde sürmeye devam ediyor.
ANTALYA DİKKAT!
Kafkaslardan gelen yağışlı sistem yurdun batısına uğramadı ancak 10 Ocak Salı öğleden sonra itibariyle yurdun batısı Ege üzerinden gelen bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Bu sistemin etkisi ile Marmara, Ege, İç Anadolu'nun Batısı ve Akdeniz'de bu hafta yağışlı bir hava var. Toroslar nihayet kar görüyor, şehir merkezlerinde ise yağmur bekliyoruz. Yağışlı hava Cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacak, yağış Antalya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, Antalya ve Ege Kıyıların sel riskine karşı uyaralarım.
BEKLEDİĞİMİZ KIŞ NEREDE?
Aslında beklediğimiz kış, fazla tüketim ve kaynakların yanlış kullanılmasıyla atmosfere saldığımız sera gazlarının içinde. Yer kürede ortalama sıcaklık 0.6 derece arttı, dünyanın hiçbir noktasında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmiyor ve bulunduğumuz kuşakta son birkaç yıldır daha sıcak bir kış, daha serin bir ilkbahar geçiriyoruz, yani iklim değişikliği bariz bir şekilde görülmeye başladı.
Geçtiğimiz iki sene Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan La Nina salınımı ve bu salınımın diğer atmosfer sistemlerindeki etkisi ile kutuplarda ciddi bir soğuma yaşamış ve bu soğuma etkisini kendi enlemlerimizde hissetmiştik. Mart ayında kuvvetli yağışlar ve kış ortalamalarının altında sıcaklıklar kaydetmiştik. Bu sene La Nina salınımı geri çekiliyor yani Batı bölgelerimiz için kış ve ilkbahar geçen seneye göre daha az yağışlı geçecek.
Ancak yine kış boyu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde, ilkbaharda ise mevsim normallerinin altında seyredebilir. Bir nevi kış ilkbahara kayıyor diyebiliriz.