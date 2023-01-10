Meteoroloji uzmanı o il için tarih verdi: Amansız 50 soğukları uyarısı! "Beklenen kış..."

Küresel ısınma, tüm dünyada normal olmayan hava şartlarını da beraberinde getiriyor. Bu etkilerden birini ise; yaşadığımız günlerde beklenen kış şartlarının çok üzerinde hava sıcaklıkları ile yaşıyoruz. Hava şartlarının değişimi, önümüzdeki günlerde neler yaşayacağımız ve beklenen kışın ne zaman geleceğine dair bilgileri ise; Meteoroloji Uzmanı Esra Bayhan verdi. İşte ayrıntılar…

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:09 PAYLAŞ ABONE OL

Bulunduğumuz iklim kuşağında Ocak ve Şubat ayları sıcaklıkların en düşük seviyede görüldüğü, kış koşullarının en çetin şekilde geçtiği aylardır. Halk arasında bu soğuklara amansız elli soğukları demişler, Doğu Anadolu bölgesinde ise bu soğukların Aralık ortası itibariyle başladığı ve 60 gün geçtiği varsayılır. Bu varsayımlar aslında iklim bilincinin halk arasındaki ifade biçimleridir. An itibariyle amansız elli soğuklarının başladığı dönemdeyiz ancak sıcaklıklar yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üstünde ve ne yazık ki henüz mevsim yağışlarını alamadık, kurak bir kış geçiriyoruz.

DOĞU'DA KAR YOK, AYAZ VAR Geçen hafta yurdumuza Kafkaslar üzerinden bir yağış sistemi etki etmeye başladı, Kafkaslarda sıcaklıkları -35 dereceye kadar düşürüp, yoğun kar bırakan bu sistem yurdun batısına hiç uğramadı. Ancak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu hafta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış oranı düşük ancak geceleri ayaz var, sıcaklıklar gece doğu kesimlerde eksili değerlerde sürmeye devam ediyor.