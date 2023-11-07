Mevsim geçişleri en çok bu yaş grubunu etkiliyor!

İç hastalıkları uzmanı Asena Serap Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde meydana gelen rahatsızlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklıklarının bir artıp bir azaldığını kaydeden Uzm. Dr. Yalçınkaya, ''Gündüz gece farkları aralıkları oldukça artmakta tabi buda bizim üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen olarak karşımıza çıkmakta. Mevsim geçişlerinden en çok etkilenen grup, çocuk hastalar, 65 yaş üstü olan hastalar ve kronik rahatsızlığı olanlardır.

KOAH ATAKLARINDA ARTIŞ GÖRÜYORUZ

Diyabet, kalp yetmezliği ve organ yetmezliği olan hastalarımız, daha çok etkilenmektedir. Bunun yanı sıra kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarımızda ataklar ve solunum yolu hastalıklarında artış görmekteyiz. Mevsim şartlarının sürekli değişkenlik göstermesi üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artışa sebep olmaktadır. Bunlar, özellikle mevsimsel alerjik rinit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları, tonsilit, farenjit ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi kronik obstürktif akciğer hastalığı olan hastalarda zatürre ve KOAH atak sıklığında artış görmekteyiz. Bunlara karşı ne gibi önlemler alabiliriz. Özellikle kronik ve yaşlı hasta grubuna biz aşılama öneriyoruz.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİLER...

Bunun yanı sıra kendi ilaçlarını düzenli kullanmalarını ve mevcut hastalıklarının kontrol altında tutulmasını öneriyoruz. Tabi viral hastalıklarda genellikle vitamin takviyesi, sıvı takviyesi ve yatak istirahati yeterli olmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise hekimin muayene ve yaptığı tetkikler sonucunda etkene yönelik uygun antibiyoterapi başlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, A,E ve C vitamini gibi diğer bağışıklık güçlendiricilerinde verilmesi gerekmektedir. Hastalara önerim, bu dönemde özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren takviyeleri hekim kontrolünde almaları kronik hastalığı olan hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları ve ateşi halsizliği ve kusması olan hastalarında bir hekim kontrolünde tedavi altında olmalarını öneriyorum'' diye konuştu.