Mevsimsel depresyonu yenmenin en etkili yolu...

Mevsimsel depresyonun farklı belirtileri olduğunu vurgulayan Uzun, "Sürekli yorgun, halsiz hissetme, iştah ve kiloda belirgin değişimler, fazla uyuma veya uykusuzluk gibi uyku düzeninde bozulmalar, ilgisizlik, motivasyon kaybı, içe kapanma, sosyal geri çekilme, değersizlik hissi, suçluluk duyguları, konsantrasyon güçlüğü, sıkıntı, endişe veya huzursuzluk hissi, duygusal dalgalanmalar, sinirlilik mevsimsel depresyonun göstergesi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

MEVSİMSEL DEPRESYON TEKRARLAYAN BİR DURUMDUR

İlkbahar ve yaz aylarında da mevsimsel depresyonun yaşanabildiğini vurgulayan Uzun,"Bu nedenle mevsimsel depresyonun belirtilerini sadece soğuk havalarda değil genel olarak belirli dönemlerde görmeyi bekleyebiliriz." diye konuştu. Uzun, mevsimsel depresyonun tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi'nin (BDT) etkili bir yaklaşım olarak görüldüğü belirterek, "BDT kişinin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirerek yaşadığı belirtileri hafifletmeye odaklanır. Mevsimsel depresyon genellikle tekrarlayan bir durum olduğundan, BDT bireyin bu tekrarlanan döngüyü kırmasına yardımcı olur." açıklamasında bulundu.

BDT seansları sırasında bireyin mevsimsel depresyonla ilişkilendirdiği olumsuz düşünceler, inançlar ve davranışların tanımlandığını belirten Uzun, "Psikoterapist bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını sorgular ve daha dengeli bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olur. Bununla birlikte kişi mevsimsel depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacak daha sağlıklı ve etkili davranışlar geliştirmeye teşvik edilir." dedi.

Mevsimsel depresyona karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Uzun, şunları kaydetti:

"Düzenli egzersiz yapmak vücutta endorfin salınımını artırarak depresyon belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olur. Güneş ışığına maruz kalmak da serotonin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirmeye destekçi olacak, bu nedenle dışarıda zaman geçirmeye çalışmak mevsimsel depresyon yaşayan kişilere iyi gelecektir. Yeni hobiler edinmek veya size iyi geldiğini bildiğiniz hobilerinize daha çok zaman ayırmak zihninizi rahatlatacak ve depresyon belirtilerinizde azalmalar olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte sosyal etkileşimler ve çevrenizden destek almak moralinizi yükseltmeyi sağlar. Meditasyon ve nefes egzersizleri stresi azaltır ve zihni sakinleştirir. Dengeli ve sağlıklı bir yeme düzenini benimsemek, yeterli uyku almak zihinsel ve fiziksel sağlığına destekçi olur."