Milyonlarca kişinin gizli düşmanı: Belirtileri başka hastalıklarla karışıyor!

Toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessizce ilerleyen çölyak hastalığı, geç teşhis edildiğinde vücutta geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde sıkça rastlanan bazı vitamin eksikliklerine dikkat çekerken, tanı konulmadan yapılan büyük bir hatanın da altını çiziyor.

AA Giriş Tarihi: 01.06.2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 12:34

Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden 1'inde görülen ve genellikle 'sessiz' ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glütensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkati çekiyor. Glüten tüketen kişilerde ince bağırsak hasarına yol açan bir bağışıklık sistemi reaksiyonu olan çölyak hastalığı, belirtilerinin başka rahatsızlıklarla benzerlik göstermesi nedeniyle yıllarca teşhis edilemeyebiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Sercan Kiremitçi, Türkiye'de yaklaşık 250 bin ile 850 bin arasında çölyak hastası olduğunun tahmin edildiğini ancak bu hastaların tamamının tanı alamadığını belirtiyor. Hastalığın geç teşhis edilmesinin vücutta ciddi hasarlara yol açabileceğini ifade eden Kiremitçi, şu uyarılarda bulunuyor: "Hastaların geç tanı alması birtakım problemleri beraberinde getirebiliyor. Kronik anemiler bu durumlar arasında yer alırken, hastalık bağırsakta 'lenfoma' adı verilen özel bir kanser türünün gelişmesine de neden olabiliyor."