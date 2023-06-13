Milyonlarca kişinin ölümüne sebep oluyor! Uzman isim uyardı: Kanserin bir numaralı nedeni...

Tütün ürünlerinde 4 bindeden fazla kimyasal madde olduğunu belirten Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, "Nikotin, tütündeki temel müptelalık yapan kimyasaldır. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel müptelalık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri, tütünün yılda 7 milyon ölüme neden olduğunu tahmin ediyor. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir" dedi.

"ÇEVREYE YAYILAN SİGARA DUMANI NORMAL OLARAK İÇİLEN SİGARADAN 3 KAT DAHA FAZLA NİKOTİN İÇERİYOR"

Tütün ve Tütün ürünleri kullananlarda yoksunluk neticelerini sıralayan Uzm. Dr. Gölen, "Kolay öfkelenme, iştah artışı, baş dönmesi, kas kasılması, tansiyon düşmesi, uykusuzluk, şiddetli nikotin alma isteği gibi etkenler kendini göstermektedir. Çevreye yayılan sigara dumanı normal olarak içilen sigaradan 3 kat daha fazla nikotin, yüzde 70 daha fazla katran ve 2,5 kat daha fazla karbon monoksit içermektedir. Tüm bunlarla beraber yanan bir sigaradan çevreye yayılan dumanın 50 adeti kanser yapıcı olan 4 bin kimyasal madde ve toksik içermektedir" diye konuştu.

"TÜTÜN KULLANIMI GEBELİKTE ERKEN DOĞUM RİSKİNE VEYA DÜŞÜK RİSKİNE YOL AÇMAKTADIR"

Tütün müptelalığının yol açtığı sağlık sorunlarını sıralayan Uzm. Dr. Hayrullah Gölen, "Tütün kullanımı akciğer, mide ve rahim ağzı kanserleri başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına, diyabet hastalıklarına, ülsere, gastrite, solunum hastalıklarına, gebelikte erken doğum riskine veya düşük riskine yol açmaktadır. 20 dakika sonra, kalp atış hızınız ve kan basıncınız düşer. 2 hafta 3 aylık süre zarfında, kan dolaşımınız düzene girer ve akciğer fonksiyonlarınızda gelişme kaydedilir. 1 yıl sonra, koroner kalp hastalığı riskiniz, sigara içenlerinkinin yarısı kadar olur. 10 yıl sonra, akciğer kanserinden ölme riskiniz, sigara içenlerinkinin yaklaşık yarısı kadar olur. Tüm bu sonuçlar için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilir veya Sivas Numune Hastanesine hafta içi her gün Sigara Bırakma Polikliniğine başvurabilirsiniz" şeklinde konuştu.