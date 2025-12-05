Minika ile Yeni Yıl Masalı’nda Masal Gibi Bir Hafta Sonu!

Minika’nın medya sponsoru olarak yer aldığı Yeni Yıl Masalı, Türkiye’nin tek yeni yıl temalı çocuk festivali olarak 13–14 Aralık’ta Zorlu PSM’de 4. kez düzenleniyor ve bu yıl yeniden bembeyaz bir hayal dünyasının kapılarını aralıyor.

Minika, her yıl binlerce aileyi bir araya getiren bu özel etkinlikte izleyicileriyle birlikte bol bol eğlenmeye hazırlanıyor! Renkli masaların üzerindeki malzemelere dokunan minik eller, sahnede yükselen kahkahalar, hazırlanan minik tasarımlar… Minika'nın etkinlikleri; festivale capcanlı, eğlenceli turuncu bir renk katacak.

Minika'nın; üretmeyi, denemeyi ve ortaya yepyeni çalışmalar çıkarmayı sevenler için hazırladığı atölye takvimi ise şöyle:



Atölye Takvimi 10.30–11.15 Yeni Yıl Hediye Paketi Atölyesi 11.30–12.15 Yeni Yıl Şapka Atölyesi 12.30–13.30 Yeni Yıl Neşesi Ağaç Süsü Atölyesi 13.45–14.30 Hayaller Evi Mumluk Atölyesi 14.45–15.30 Yeni Yıl Hediye Tasarım Atölyesi 15.45–16.30 Yeni Yıl Duvar Süsü Atölyesi 16.45–17.45 Minika Doğa Dönüşüm Atölyesi