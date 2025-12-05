Minika ile Yeni Yıl Masalı’nda Masal Gibi Bir Hafta Sonu!

Minika, her yıl binlerce aileyi bir araya getiren bu özel etkinlikte izleyicileriyle birlikte bol bol eğlenmeye hazırlanıyor! Renkli masaların üzerindeki malzemelere dokunan minik eller, sahnede yükselen kahkahalar, hazırlanan minik tasarımlar… Minika'nın etkinlikleri; festivale capcanlı, eğlenceli turuncu bir renk katacak.
Minika'nın; üretmeyi, denemeyi ve ortaya yepyeni çalışmalar çıkarmayı sevenler için hazırladığı atölye takvimi ise şöyle:
Atölye Takvimi 10.30–11.15 Yeni Yıl Hediye Paketi Atölyesi
11.30–12.15 Yeni Yıl Şapka Atölyesi
12.30–13.30 Yeni Yıl Neşesi Ağaç Süsü Atölyesi
13.45–14.30 Hayaller Evi Mumluk Atölyesi
14.45–15.30 Yeni Yıl Hediye Tasarım Atölyesi
15.45–16.30 Yeni Yıl Duvar Süsü Atölyesi
16.45–17.45 Minika Doğa Dönüşüm Atölyesi
Yeni yılın coşkusunu birlikte yaşyamak isteyen tüm çocukları ve aileleri 13-14 Aralık' ta Zorlu PSM' de Yeni Yıl Masalı'na davet ediyoruz.