Minika ile Yeni Yıl Masalı’nda Masal Gibi Bir Hafta Sonu!

Minika’nın medya sponsoru olarak yer aldığı Yeni Yıl Masalı, Türkiye’nin tek yeni yıl temalı çocuk festivali olarak 13–14 Aralık’ta Zorlu PSM’de 4. kez düzenleniyor ve bu yıl yeniden bembeyaz bir hayal dünyasının kapılarını aralıyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 16:54
Minika, her yıl binlerce aileyi bir araya getiren bu özel etkinlikte izleyicileriyle birlikte bol bol eğlenmeye hazırlanıyor! Renkli masaların üzerindeki malzemelere dokunan minik eller, sahnede yükselen kahkahalar, hazırlanan minik tasarımlar… Minika'nın etkinlikleri; festivale capcanlı, eğlenceli turuncu bir renk katacak.

Minika'nın; üretmeyi, denemeyi ve ortaya yepyeni çalışmalar çıkarmayı sevenler için hazırladığı atölye takvimi ise şöyle:

Atölye Takvimi 10.30–11.15 Yeni Yıl Hediye Paketi Atölyesi

11.30–12.15 Yeni Yıl Şapka Atölyesi

12.30–13.30 Yeni Yıl Neşesi Ağaç Süsü Atölyesi

13.45–14.30 Hayaller Evi Mumluk Atölyesi

14.45–15.30 Yeni Yıl Hediye Tasarım Atölyesi

15.45–16.30 Yeni Yıl Duvar Süsü Atölyesi

16.45–17.45 Minika Doğa Dönüşüm Atölyesi


Yeni yılın coşkusunu birlikte yaşyamak isteyen tüm çocukları ve aileleri 13-14 Aralık' ta Zorlu PSM' de Yeni Yıl Masalı'na davet ediyoruz.