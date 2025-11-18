Misafir telaşını bitiren menü! Tadı damağınızda kalacak o tarifler...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine yemek yetiştirme telaşı var. 'Hem pratik hem de lezzetli ne yapsam?' diye düşünürken aklıma bu 3 tarif geldi. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
HAVUÇ ÇORBASI
MALZEMELER
4 havuç
1 avokado
4 yemek kaşığı buğday unu
Zeytinyağı
1 kutu konserve mısır
1 su bardağı süt
Tuz
YAPILIŞI:
Unu yağ ile kavuruyoruz. Havucu rendeleyip soteliyoruz. Avokadoyu dilimleyip ekliyoruz. Üzerine tuzu ve suyu ekleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Mısır ve süt ilave edip blenderdan çekiyoruz. Kıvamını bulana kadar pişiriyoruz.
SOSLU SOMON
MALZEMELER
1 kg. somon balığı
1 adet limon suyu
Yarım su bardağı soya sosu
4 diş sarımsak
Karabiber
YAPILIŞI:
Bir kasede limon suyunu, soya sosunu, karabiberi, dövülmüş veya rendelenmiş sarımsağı karıştırıyoruz. Bu karışımı temizlenmiş ve dilimlenmiş somonların üzerine boşaltıp karıştırıyoruz ve 30 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Somonları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip kalan karışımı üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece sıcaklıkta somonları üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.