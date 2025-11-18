Misafir telaşını bitiren menü! Tadı damağınızda kalacak o tarifler...

Her gün düşünüp durduğumuz "Akşama ne yemek yapsam?" sorusu bugün yerini "Misafirlere ne yemek yapsam?" sorusuna bıraktıysa telaşlanmayın. Sizin için derlediğimiz bu birbirinden enfes tatlar ile misafirlerinizi mest edebilirsiniz. İşte bir deneyenin bir daha vazgeçemediği tatlarla dolu enfes yemek menüsü...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine yemek yetiştirme telaşı var. 'Hem pratik hem de lezzetli ne yapsam?' diye düşünürken aklıma bu 3 tarif geldi. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





HAVUÇ ÇORBASI



MALZEMELER

4 havuç

1 avokado

4 yemek kaşığı buğday unu

Zeytinyağı

1 kutu konserve mısır

1 su bardağı süt

Tuz



YAPILIŞI: Unu yağ ile kavuruyoruz. Havucu rendeleyip soteliyoruz. Avokadoyu dilimleyip ekliyoruz. Üzerine tuzu ve suyu ekleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Mısır ve süt ilave edip blenderdan çekiyoruz. Kıvamını bulana kadar pişiriyoruz. 4 havuç1 avokado4 yemek kaşığı buğday unuZeytinyağı1 kutu konserve mısır1 su bardağı sütTuzUnu yağ ile kavuruyoruz. Havucu rendeleyip soteliyoruz. Avokadoyu dilimleyip ekliyoruz. Üzerine tuzu ve suyu ekleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Mısır ve süt ilave edip blenderdan çekiyoruz. Kıvamını bulana kadar pişiriyoruz.