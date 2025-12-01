Misafirlere özel hızlı ve lezzetli menü! Kolayca hazırlanıp tadıyla hayran bırakıyor

FIRINDA DİL BALIĞI PİLAKİ
MALZEMELER
3 dilim dil balığı
3 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
1 limon
7 diş sarımsak
6-7 adet çeri domates
3-4 adet defne yaprağı
2 küçük dal biberiye
1 çay kaşığı biber salçası
1 çay bardağı su
BALIĞIN ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Karabiber
Toz tatlı biber
SEBZELERİN ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
Yağlı kağıdı tepsimize göre kesip buruşturuyoruz, suyla çok az ıslatıyoruz. Tepsiye yayıp sebzeleri üzerine diziyoruz. Tuz, karabiber serpiyoruz ve yağı gezdiriyoruz. Salçayı su ile eritip döküyoruz. Defne ve biberiyeyi tepsiye koyuyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Karabiber, tuz ve toz biberi balıkların üzerine sürüp yağ gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz ve 200 derecede 15 dakika daha pişirip sıcak servis yapıyoruz.