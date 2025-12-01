Misafirlere özel hızlı ve lezzetli menü! Kolayca hazırlanıp tadıyla hayran bırakıyor

Yoğun bir günün ardından misafir ağırlamak gözünüzü korkutuyor olabilir, ama endişelenmeyin! Bu menü, hem hızlı hazırlanıyor hem de lezzetiyle sofranıza gelen herkesi büyülüyor. Misafirlerinizi hem şaşırtacak hem de övgü dolu sözler almalarını sağlayacak bu menü, pratik ve şık akşam yemeklerinin yeni favorisi olmaya aday.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir sofra hazırladım. Akşama misafirlerim var; mutfakla çok ilgilenen biri olduğum için benden beklentileri yüksek tabii. Ancak ben de çoğunuz gibi çalışan biriyim. Özel bir misafirim yoksa, mutfağa girip kendime bir şeyler hazırlamak içimden gelmiyor. Misafirim geleceği zamansa sabahtan plan yapmaya başlıyorum. Bu akşam fazla vaktim yok fakat her şey kusursuz olmalı çünkü arkadaşlarımın dünyasında, benim evime yemeğe gelmek sürprizlerle dolu bir deneyim.







MANTAR DOLMASI

MALZEMELER

100 gram kıyma

12 adet iri mantar

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

Yarım adet limon

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam tuz

YAPILIŞI: Sap kısımlarını çıkardığınız mantarları limonlu suda bekletin. Tencerenin içine tereyağını, kıymayı, küp küp doğradığınız soğanları, karabiber ve tuzu atıp kavurun. Mantarın içine kavrulmuş kıymadan koyun. Fırın kabına yerleştirin. Her birinin üstünü rendelenmiş kaşar peyniriyle kapatın. Fırın kabına 1 bardak su ilave edin. Pembeleşene kadar pişirin. Kırmızı toz biberle süsleyin.