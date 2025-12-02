Misafirlerinizi etkilemenin en kolay yolu: Bu menü herkesi mest ediyor!

Misafir ağırlarken en çok düşündüren şey, sofraya ne koyacağımızdır. Hem şık görünsün hem lezzetiyle akıllarda kalsın hem de yapması sizi yormasın… İşte tam da bu noktada devreye giren bu muhteşem menü, sofranıza adeta bir davet sofrası ışıltısı katıyor. Özenle seçilen bu tarifler her detayıyla misafirlerinizi mest edecek.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

Başlıktan da anlaşılacağı üzere benim favori davet menümü sizinle paylaşıyorum. Tam bir ziyafet tadında olan bu menüye tüm misafirler hayran kalıyor. Özel günler için düşünebilirsiniz. Sonuç tek kelime ile mükemmel.



SOSLU KUZU PİRZOLA MALZEMELER

700 gr. kuzu pirzola

SOS İÇİN:

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet yeşil sivri biber

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kekik ve biberiye

1 çay kaşığı karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı tuzot

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmemiş karabiber

1 bardak kaynar su

YAPILIŞI: Pirzolaları iyice temizleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine karabiber ve biberiye serpiyoruz ve ardından fırına veriyoruz. Sos için, iki yemek kaşığı zeytinyağında blenderde doğranmış soğan, sarımsak ve yeşil biberleri soteliyoruz. Ardından kabuğu soyularak rendelenmiş domatesleri ekliyoruz, biber salçası ilave ediyoruz. Bu karışıma sırayla baharatları ekliyoruz; tuzot, karabiber, pul biber, tuz, kekik, biberiye, öğütülmemiş karabiber ve istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz kaynar su ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Sosu üzerine dökerek servis ediyoruz.