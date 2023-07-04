Moda tarihinin kraliçesi: Coco Chanel! Hakkında tüm bilmediklerinizle...

Kadınlara ilk pantolonu o giydirdi, düşkünler evinde doğdu, modanın kraliçesi oldu…Yetim bir çocukluğun imtihanları yerini sıra dışı bir karaktere bıraktı. İşte Coco Chanel'in sıradışı hikayesi...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 14:36 PAYLAŞ ABONE OL

12 yaşında iken annesini kaybettikten sonra babası tarafından yetimhaneye verildi. Chanel'in Yetimhanede öğrendiği dikiş, hayatını değiştirdi. Fransız subaylarının kıyafetlerini diken bir terzinin yanında çırak olduktan sonra Etienne Balsan adlı bir subayla tanıştı. Onun da desteğiyle açtığı Chanel Modes adlı dükkanı, moda dünyasının kurallarını yazdığı yer olacaktı. https://www.instagram.com/p/CuPoO8oAd8f/ La Rotonde adlı kabarede söylediği şarkının ardından "Coco" adını alan Coco Chanel, Balsan'ın çevresine diktiği kıyafetlerle Paris'te adı duyulan bir terzi haline geldi. Artık lisanslı bir şapka tasarımcısı olmuştu.

Kendi "kıyafetlerini" de tasarlamak isteyen Coco'nun önünde bir engel vardı: "Kıyafet tasarımcısı lisansı". O dönemde sadece erkek iç çamaşırlarında kullanılan jarse kumaşı kadın kıyafetlerinde de kullanarak bu lisanstaki bir kural açığını değerlendirdi.