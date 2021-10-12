Morbid obezitenin mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor

Ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıyla ölümcül sonuçlar doğuran morbid obezitenin tedavisi için uzmanların önerisi, başka medikal yöntemlerle tedavi olamayan hastalara cerrahi yöntemler uygulanması oluyor. Vücuttaki yağ depolanmasının sağlığı kötü etkileyecek noktaya geldiği durumların "morbid obezite" olarak tanımlandığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen, "Araştırmalar, aşırı şişman olarak bilinen morbid obezite hastalarının diyet, egzersiz gibi yöntemlerle sağlıklı kilosunda dönme oranının yüzde 4-5 daha az olduğunu gösteriyor. Mide küçültme ameliyatlarında ise bu oran yüzde 95'lerin üstüne çıkabiliyor" diye bilgi verdi.

"MORBİD OBEZİTE HASTALIKTIR"

Morbid obezitede kilonun aşırı olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hayrettin Dizen, "Morbid obezite kalp, tansiyon, diyabet başta olmak üzere bazı kanser türlerine bile sebep olabiliyor. Toplumda aşırı şişman olarak nitelendirilen morbid obezite hastaları kilolarından dolayı gündelik aktivitelerini de yapmakta zorluk çekiyorlar. Hem hayatlarını tehdit eden hastalıklar hem de yaşam kalitelerinin düşmesiyle birçok sorunla da boğuşuyorlar. Morbid obezite tanısında altın standart, vücut kitle indeksi. Bu değer, kilogram olarak ağırlığınızın boy uzunluğunuza orantılaması ile elde ediliyor. Elde edilen sonuç 30'un üzerinde ise kişi obez, 40 üzerindeyse morbid obez olarak tanımlanır. Morbid obezite hastalık olarak ele alınmalı ve tedavi edilmelidir" dedi.