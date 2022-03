Mucize gibi bir doğum anı: Doğarken herkesi büyüledi çünkü...

İstanbul'da bir hastanede geçen doğum anı sırasında kayda geçen bu video, Operatör Dr. Eray Balcan'ın girdiği bir doğum sırasında kameralara yakalandı. Görüntülerde bebeğin anne karnından çıkarıldığı esnada sıvı dolu bir koruyucu zar olan, amniyotik kese içinde çıkması ve bu kese içindeki bebeğin hareketleri, birçok kişiyi oldukça etkiledi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, tüm dünyadan binlerce beğeni aldı.

Kese ile doğum olarak bilinen bu fenomen 80.000 doğumda bir kez görülen nadir bir durumdur. Amniyotik kese ile birlikte doğma, sezaryen doğumlarda çok daha nadir görülür.

Amniyotik sıvı, hamilelik süresi boyunca bebeği, dış dünyadan gelebilecek darbelere karşı korurken aynı zamanda embriyo büyümeye devam ettikçe yiyecek ve sıvı transferini de sağlamaya yardımcı olarak bebeğin gelişmesini mümkün kılar. Doğduktan sonra kesilen göbekk bağı yardımıyla oksijeni annesinin kan dolaşımı ile fetüse ulaşması için ana geçiş yolu haline gelir.

"BİLİMSEL VE KÜLTÜREL OLARAK OLDUKÇA ETKİLEYİCİ"

Doğduktan sonra Op. Dr. Eray Balcan "Hoşgeldin yakışıklı" notuyla paylaştığı bu görüntü, oldukça ilgi çekti. Birçok insan ise yorumlarda görüntünün ne kadar etkileyici ve doğum sürecinin ne kadar mucizevi bir an olduğundan bahsetti.

"Keseli doğum" olarak bilinen bu durum, aynı zamanda birçok kültürde bebek için ilerleyen yaşamında büyük şans getirecek bir olay olarak görülürken diğer kültürlerde farklı olarak değerlendirilebiliyor. Tüm bu bilgilere rağmen, bilimsel olarak aslında mümkün olan bu durum, bebeğin her zaman kesenin tamamen yırtılarak doğmasının gerekmediğini gösteriyor.

Her ne kadar yaygınlığı çok fazla olmasa da "keseli doğum" denilen bu süreç, erken doğumlarda çok daha sık görülebiliyor. Örneğin; Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, sadece 23 hafta 6 günlük doğan bir bebeğin amniyotik kese içerisinde bildiriliyor. Bu durumun sebebi ise; amniyotik kesenin doğumda hayatta kalma şansını artırmasıdır. Bu olaya bir başka örnek ise Amerikan Journal of Diseases of Children adlı bilimsel bir dergide yayınlanan çalışmada, erken doğan bir bebeğin doğumdan sonra 25 dakika boyunca amniyotik kese içerisinde kalmasının ardından hayatta kaldığı kaydedilmiştir.