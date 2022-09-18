Mucizevi bir kurtuluş: Yıldırım çarpmasından sağ çıktı! “Bu yanık kokusu ne diye sordum; yanan benmişim…”

Yıldırım çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylense de 33 yaşındaki Aidan Rowan, evinin koltuğunda otururken ani bir hisle sarsıldı. Yüksek bir çatırdı duyduğunu ve vücudunda garip bir his oluştuğunda ne olduğunu anlayamadı.

Ardından ortamda inanılmaz bir yanık kokusu alan genç adam, sağ kolunda oldukça yakıcı bir sıcaklık hissetti. Şiddetli gök gürültüsü efektlerine sahip bir oyun oynarken bu yaşadıklarının gerçekleşmesinin oldukça ironik olduğunu söyleyen Rowan, aynı zamanda dışarıda da oldukça sert ve gök gürültülü bir havanın olduğunu belirtti.