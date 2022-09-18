Mucizevi bir kurtuluş: Yıldırım çarpmasından sağ çıktı! “Bu yanık kokusu ne diye sordum; yanan benmişim…”

Yıldırım çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylense de 33 yaşındaki Aidan Rowan, evinin koltuğunda otururken ani bir hisle sarsıldı. Yüksek bir çatırdı duyduğunu ve vücudunda garip bir his oluştuğunda ne olduğunu anlayamadı.
Ardından ortamda inanılmaz bir yanık kokusu alan genç adam, sağ kolunda oldukça yakıcı bir sıcaklık hissetti. Şiddetli gök gürültüsü efektlerine sahip bir oyun oynarken bu yaşadıklarının gerçekleşmesinin oldukça ironik olduğunu söyleyen Rowan, aynı zamanda dışarıda da oldukça sert ve gök gürültülü bir havanın olduğunu belirtti.
Çarpmanın etkisinden yaklaşık bir dakika sonra kendine gelse de kafasının çok karıştığını, kolunun çok yandığını ve ıslak bir havluya aradığını söyledi. Ayrıca yanık kokusunun ne olduğunu çözmeye çalışırken, aslında yananın kendisi olduğunu fark ettiğini belirtti. Aniden kolunun iyice kızararak şiştiğini fark eden Rowan, hastanenin acil bölümüne kaldırıldı.
https://www.instagram.com/p/CiiX0D6jGo5/
Tam 9 doktor tarafından incelenen ve çok nadir bir vaka olan bu durumdan bir dizi yarayla çıktı. Sol kolunda birkaç yara izi ve sağ kolunda "yıldız patlaması" şeklinde tanımladığı bir yanık izi kaldı. Uzmanlar ise; yıldırım çarpabilmesinin sebebinin, pencerede biriken su nedeniyle camdan odaya "sekebilmesi" olduğunu belirttiler.