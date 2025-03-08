Mukbang akımıyla tanınan Tiktok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti!

TikTok'ta paylaştığı yemek videolarıyla tanınan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür, aşırı kilo alımına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Kültür'ün vefatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

Mukbang adı verilen ve izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek yeme akımıyla tanınan Kültür, TikTok'ta 156 bini aşkın takipçiye ulaştı. Paylaştığı videolar ve canlı yayınlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden genç fenomen, zamanla aşırı yemek tüketimine bağlı sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Hareket etmekte zorlanmaya başlayan Kültür, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. MUKBANG AKIMI DÜNYAYA NASIL YAYILDI? Mukbang akımı, 2010'ların başında Güney Kore'de ortaya çıktı ve kısa sürede dünya çapında popüler hale geldi. İşte bu akımın yayılma süreci: Mukbang'in Ortaya Çıkışı (Güney Kore, 2010'lar) "Mukbang" kelimesi, Korece'de "muk" (yemek) ve "bang" (yayın) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "yemek yayını" anlamına gelir. İlk olarak Güney Kore'deki canlı yayın platformları üzerinden yayın yapan içerik üreticileri tarafından popüler hale getirildi. İnsanlar, yalnız yemek yemekten kaçınmak ve sosyal bir deneyim yaşamak amacıyla bu yayınları izlemeye başladı.