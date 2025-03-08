Mukbang akımıyla tanınan Tiktok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Mukbang adı verilen ve izleyicilerin karşısında büyük porsiyonlar halinde yemek yeme akımıyla tanınan Kültür, TikTok'ta 156 bini aşkın takipçiye ulaştı.
Paylaştığı videolar ve canlı yayınlarla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden genç fenomen, zamanla aşırı yemek tüketimine bağlı sağlık sorunları yaşamaya başladı.
Hareket etmekte zorlanmaya başlayan Kültür, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.MUKBANG AKIMI DÜNYAYA NASIL YAYILDI?
Mukbang akımı, 2010'ların başında Güney Kore'de ortaya çıktı ve kısa sürede dünya çapında popüler hale geldi. İşte bu akımın yayılma süreci:
"Mukbang" kelimesi, Korece'de "muk" (yemek) ve "bang" (yayın) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve "yemek yayını" anlamına gelir. İlk olarak Güney Kore'deki canlı yayın platformları üzerinden yayın yapan içerik üreticileri tarafından popüler hale getirildi. İnsanlar, yalnız yemek yemekten kaçınmak ve sosyal bir deneyim yaşamak amacıyla bu yayınları izlemeye başladı.
Güney Kore'deki popülerliği arttıkça YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da görünür olmaya başladı. Japonya ve Çin gibi ülkelerde de benzer yemek yeme yayınları yaygınlaştı. 2015 sonrası, Batılı içerik üreticileri de bu trende katılarak mukbang videoları çekmeye başladı. ABD, Avrupa ve Türkiye gibi ülkelerde, yemek kültürüyle birleştirilmiş farklı mukbang içerikleri üretildi.
YouTube'un öneri algoritmaları sayesinde mukbang videoları milyonlarca insana ulaştı. TikTok'un kısa video formatı, hızlı tüketilebilir mukbang içeriklerinin yayılmasını hızlandırdı. ASMR (duyusal rahatlama) trendiyle birleşerek farklı bir boyut kazandı. Influencer ve fenomenlerin bu içeriklere yönelmesiyle mukbang, dijital dünyada güçlü bir yer edindi.
Bugün mukbang, hâlâ popüler bir içerik türü olsa da sağlık açısından tartışmalara yol açıyor. Özellikle aşırı yemek tüketimini teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor ve bazı ülkelerde sınırlandırma girişimleri bulunuyor.