Mutlaka deneyin! İşte dünyanın en eski yemek tariflerinden biri...

Zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da değişikliklere ve yeniliklere neden oldu. Kabuklarıyla yenen meyvelerin çok daha tatlı bir yönünü keşfettik, eti pişirmeye başladık, daha sonra farklı bileşimlerde bulunduk, zor zamanlarda eldeki malzemeyle harika bir aşure yarattık. Yeni keşfedilen topraklarda daha önce hiç görmediğimiz harika sebze ve meyvelerle tanıştık. Daha sonra bildiklerimizi önce sözlü sonra da yazılı olarak kayıt altına aldık.

Her toplum dünya mutfağına kendinden bir tutam (ya da kocaman bir kepçe) iz bıraktı. Bugün yüzlerce yıl öncesine, tarihin en ihtişamlı uygarlıklarından biri olan Antik Roma 'nın mutfağına konuk oluyoruz ve sizinle harika bir tavuk sote pişiriyoruz (orijinal tarifte haşlanmış tavuk kullanılmıştır). Bu tarifi, bilinen en eski yemek tariflerinin içinde yer aldığı kitapların birinden, " De re coquinaria " adlı eserden aktarıyoruz. "Yemek Pişirme Hakkında" olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu eser Marcus Gavius Apicius ile ilişkilendirilir. Bazı araştırmacılar De re coquinaria'nın Apicius tarafından kaleme alındığını aktarırken bazıları da eserin Apicius'a ithafen yazıldığını dile getirmektedir. İster Apicius tarafından yazılmış olsun ister ona ithaf edilsin tüm bunları bir kenara bırakalım ve ocağın altını yakalım.

MALZEMELER

Yarım kg tavuk göğsü

Sıvı yağ

Bal

Sirke

Et suyu

Biber

Kimyon

Kekik

Rezene tohumu

Nane

Sedefotu

Kuru incir

YAPILIŞI

Tavuk etini küçük parçalar halinde doğrayın. Doğranmış parçaları bir tava içerisine yerleştirin. Üzerine sıvı yağ ekleyerek pişirmeye bırakın. Ayrı bir kap içerisinde bal, sirke, et suyu ve sıvı yağdan oluşan bir karışım hazırlayın. Bu karışımın içerisine doğranmış biber, kimyon, biraz kekik, rezene tohumu, nane, sedefotu ve kuru incir ekleyin. Daha sonra bu sosu tava içerisinde pişmekte olan tavukların üzerine dökün. Kısık ateşte yeteri kadar piştikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

Öneri: Arzuya göre tarife tuz ve çam fıstığı da ekleyebilirsiniz.