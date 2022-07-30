Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde her şey keyifli, güzel ve ucuz: İstanbullunun huzur bahçesi

90 bin metrekarelik, devasa bir huzur bahçesi burası. Boğaz ve tarihi yarımada manzarasıyla ruhunuz doyuyor ve dinleniyor önce. Ailenizle sabah gidip tüm gününüzü geçirebileceğiniz bir İstanbul rüyasının içindesiniz. Burada 'ziyaretçi' de değilsiniz, burası milletin, burası sizin! Piknik yapabileceğiniz, her yaşa ve zevke uygun aktivitelerinden yararlanabileceğiniz Üsküdar-Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bir gün geçirdik ve gördük ki; burada dinlenmek, huzur bulmak, gönlünüzce yiyip içmek ve eğlenmek serbest ama stres kesinlikle yasak!

GÖKSAN GÖKTAŞ Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:12 PAYLAŞ ABONE OL

Modern şehir insanı, hayat gailesinden, koşuşturmacadan kendi ruhunun sesini duyamıyor bazen... Onunla hasbihal edemiyor. Çünkü ruh; sakinliği, dinginliği, huzuru seviyor. Sesi o zaman duyulur oluyor. O zaman insana "Bak, aslında bana iyi gelen şeyler bunlar, ben böyle bir hayat istiyorum" diyor... Yani, duyulabilirse, kendi iç sesinin insana huzurlu bir hayat rotası çizme kabiliyeti var! Huzurun mekanla, 'dışarıdakı hayat'la, kendimize doğru yaptığımız kaçış planlarıyla derinden bağlantısı var. İşte aziz İstanbul'un, kadim ilçesi Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi bir huzur vahası. İçeri adım attığınızdan itibaren, içerideki zamanın dışarıdakinden daha yavaş aktığını hissediyorsunuz. Kalbinizin koşturmacası diniyor... Günde ortalama 15 bin kişinin ziyaret ettiği bir bahçe burası... Peki, bu kadar kalabalık gibi duran bir yer nasıl dingin olabilir diye sorarsanız, bahçenin 90 bin metrekarelik bir alana yayıldığını söyleyebiliriz hemen.

MANZARA DEĞİL RÜYA!

Biz de geçen hafta, eşimle birlikte, temmuz sıcağından bunalıp soluğu Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde aldık. İki kapısı var bahçenin... Biri tepede, biri aşağıda. Tepedeki kapıdan girince huzurla heyecanın iç içe geçtiği tatlı bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Çünkü bütün Boğaz gözünüzün önünde, ayağınızın altında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bütün heybetiyle karşınızda uzanıyor. Bu muazzam perspektife arkadan diğer iki köprü de katılıyor. Termosumuza doldurduğumuz çayımızı da aldık yanımıza elbette. Piknik örtümüzü de... Çünkü 2 bin 100'den fazla ağaca sahip bu bahçede piknik yapmanın, Boğaz'ı izlerken çayınızı yudumlamanın keyfi başka. Devasa bir ağaçlık alanın içinde kurulmuş bir mekan burası. Muhteşem sıklıktaki, merhametli gölgeleri olan ağaçlarının dışında her yeri yemyeşil, bakımlı çimlerle kaplı. Piknik örtünüzü serip çimlerin üzerinde de keyif yapabilirsiniz ama bahçede özenle hazırlanmış, ahşap, şık masa ve oturma grupları da var. Bu oturma gruplarında 2 bin kişi oturabiliyor. Her oturma grubunun yanında da, yine ahşapla sırlanmış, şık bir çöp kutusu bulunuyor. Mekanın temizlik işi kökünden çözülmüş bu uygulamayla. Çünkü her ne kadar "İnsanlar piknik alanlarını temiz bırakmıyor" diye yakınsak da bazen, çoğu yerde bir çöp kutusu bulmak bile zor olabiliyor...