Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde her şey keyifli, güzel ve ucuz: İstanbullunun huzur bahçesi

MANZARA DEĞİL RÜYA!

Biz de geçen hafta, eşimle birlikte, temmuz sıcağından bunalıp soluğu Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde aldık. İki kapısı var bahçenin... Biri tepede, biri aşağıda. Tepedeki kapıdan girince huzurla heyecanın iç içe geçtiği tatlı bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Çünkü bütün Boğaz gözünüzün önünde, ayağınızın altında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bütün heybetiyle karşınızda uzanıyor. Bu muazzam perspektife arkadan diğer iki köprü de katılıyor. Termosumuza doldurduğumuz çayımızı da aldık yanımıza elbette. Piknik örtümüzü de... Çünkü 2 bin 100'den fazla ağaca sahip bu bahçede piknik yapmanın, Boğaz'ı izlerken çayınızı yudumlamanın keyfi başka. Devasa bir ağaçlık alanın içinde kurulmuş bir mekan burası. Muhteşem sıklıktaki, merhametli gölgeleri olan ağaçlarının dışında her yeri yemyeşil, bakımlı çimlerle kaplı. Piknik örtünüzü serip çimlerin üzerinde de keyif yapabilirsiniz ama bahçede özenle hazırlanmış, ahşap, şık masa ve oturma grupları da var. Bu oturma gruplarında 2 bin kişi oturabiliyor. Her oturma grubunun yanında da, yine ahşapla sırlanmış, şık bir çöp kutusu bulunuyor. Mekanın temizlik işi kökünden çözülmüş bu uygulamayla. Çünkü her ne kadar "İnsanlar piknik alanlarını temiz bırakmıyor" diye yakınsak da bazen, çoğu yerde bir çöp kutusu bulmak bile zor olabiliyor...