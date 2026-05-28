Ne az ne fazla! Sağlıklı yaşam için "altın uyku aralığı" belli oldu

Sağlıklı bir yaşam için yalnızca yeterince uyumak değil, doğru sürede uyumak da büyük önem taşıyor. Yapılan yeni araştırmalar, hem az hem de fazla uykunun vücutta ciddi etkiler yaratabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar ideal uyku süresine dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2026 10:41

Yeterince uyumak sağlık için ne kadar önemliyse, gereğinden fazla uyumak da bir o kadar zararlı olabilir. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nin yaptığı ve Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, sağlık için 'altın uyku aralığı' belirlendi.

Yaklaşık 500 bin gönüllünün katıldığı bir çalışma yapıldı. Veriler kullanılarak her organın ne hızda yaşlandığı ölçüldü. Bulgular hem aşırı hem de yetersiz uykunun beyin, kalp ve bağışıklık sistemi dahil neredeyse tüm vücudu yaşlandırdığını gösterdi.