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Nikotin içeren patlıcan bebeklere verilmeli mi?

Nikotin içerdiği için bebeklere zararlı olabileceği düşüncesiyle birçok kişi özellikle küçük yaşlarda çocuklarına patlıcan yedirmekten kaçınıyor. Peki bu ne kadar doğru? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:07
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NİKOTİN İÇEREN PATLICAN BEBEKLERE VERİLMELİ Mİ?

Öncelikle patlıcanın içerisinde nikotin bulunduğu doğru bir bilgidir. Buna karşın 1 adet sigaranın içerdiği nikotin miktarını patlıcan yiyerek almak için 20 patlıcanı tek seferde yemeniz gerekir.

Bu nedenle uzmanlara göre, bebeğinizin yiyeceği az miktarda patlıcanın olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca her ne kadar nikotin içerdiği düşünülen tek besin patlıcan olsa da aslında domates, dolmalık biber ve patates de nikotin içerir. Uzmanlar ise bebeklerin 6. Aydan itibaren patlıcan yiyebileceklerini söylüyor.

Çünkü patlıcanlar bebekler için gerekli bir besin olan B6 vitamini ve sindirime fayda sağlayabilecek ve bağırsak mikrobiyomunu güçlendirebilecek bol miktarda lif içerir. Ayrıca patlıcan, kalp sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve sağlıklı bir metabolizma ile bağlantılı antioksidan etkileri olan fenollerle doludur.

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