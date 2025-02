Öfkenizi tanısanız size rehberlik yapabilir! İçsel bir dönüşümün kapısını aralar...

Bazen bir söz, bazen bir davranış... Biri gelir ve sizi kızdırır, öfkelendirir, sinirlerinize dokunur. Çoğu zaman bu tepkinin doğal olduğunu düşünürüz. Karşımızdaki kişi bize zarar vermiştir, yanlış yapmıştır. Ama gerçekten öyle mi? Bir gün, bir Sûfî üstadı, öğrencileri ile sohbet ederken şöyle demiş: "Gençken suyu çok severdim. Küçük bir kayığım vardı, sık sık göle açılır, saatlerce suların üzerinde kalırdım. Göl sessizdi, dingindi, tıpkı huzur bulan bir kalp gibi... Bir gece, gözlerimi kapatıp içime doğru yolculuğa çıktım. Meditasyon yapıyordum. Kendimi akıntıya bırakmış, suyun ritmine teslim olmuştum. Tam o sırada, bir başka kayık hızla süzülerek benimkine çarptı. Kayığım sarsıldı. O an içimde bir öfke dalgası yükseldi. Kimdir bu? Neden böyle pervasızca gelir de huzurumu bozdu? diye düşündüm. Gözlerimi açtım, sinirlenmeye hazırlanıyordum... Fakat o an gördüğüm şey, bir ders oldu bana.

Kayık boştu. İçinde kimse yoktu. Sadece akıntıya kapılmış, suyun üzerinde sürükleniyordu.

O an anladım ki, kızgınlığımın muhatabı yoktu. Karşımda biri olsaydı, belki onu suçlayacak, belki onu incitecektim. Ama şimdi? Kime öfkelenecektim?

İşte o an idrak ettim ki, insanın gönlüne dokunan her şey bir imtihan kayığıdır. Bazen biri gelir, seni incitir, gönlüne çarpar. Sen hemen öfkelenirsin, o kişiyi suçlarsın. Oysa çoğu zaman o kişi de farkında değildir; o da akıntıya kapılmış, rüzgârın önünde sürüklenen bir kayıktan farksızdır.

O gece, o boş kayık bana büyük bir sır fısıldadı: