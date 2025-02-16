Öfkenizi tanısanız size rehberlik yapabilir! İçsel bir dönüşümün kapısını aralar...

HER ZAMAN SESSİZ KALAMAYIZ

Eğer biri size kötü bir söz söylüyorsa, belki de onun içindeki acının bir yansımasıdır. Eğer biri sizi haksız yere suçluyorsa, belki de kendi geçmişinde çözülmemiş yaraları vardır. Eğer biri sizi öfkelendiriyorsa, belki de kendini kaybetmiş, dalgaların arasında sürüklenmektedir.

Öfke, çoğu zaman bilinçsiz bir tepkidir. Birisi gelir, sizi iter, sizin alanınıza girer, sizi görmezden gelir ve siz aniden tepki verirsiniz. Oysa bir an durup düşünsek, belki de onun da bir boş kayık olduğunu görebiliriz.

Tabii ki bu, her zaman sessiz kalmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bazen hakkımızı savunmamız, sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Ama mesele, bu tepkilerin bilinçli mi, bilinçsiz mi olduğu ile ilgilidir. Eğer öfkenizi fark eder, onu yönetebilirseniz, o artık sizi yöneten bir kuvvet olmaktan çıkar.

Peki, bunu nasıl yapacağız?

Öncelikle, öfkeyi gözlemlemeyi öğrenmeliyiz. Öfke geldiğinde, hemen harekete geçmek yerine durup ona bakmalıyız.

Ona sormalıyız: "Sen nereden geldin? Asıl sebebin ne?" İkinci olarak, her insanın bir hikâyesi olduğunu hatırlamalıyız. İnsanların bizimle aslında o kadar ilgili olmadıklarını, çoğu zaman sadece kendi dünyalarında yaşadıklarını fark etmeliyiz.

Ve son olarak, bazı şeyleri akışa bırakmayı öğrenmeliyiz. Hayat, bazen bizim kontrolümüz dışında hareket eden boş kayıklarla doludur.

Eğer her birine öfkelenirsek, sadece yorgun düşeriz. Ama onları fark eder, kabullenirsek, suyun üzerinde daha rahat süzülebiliriz.

Sûfîler der ki: