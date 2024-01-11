Öksürürken yaşadığınız bu değişime dikkat! Veremin habercisi...

"VEREM SAVAŞ DİSPANSERLERİ ÜCRETSİZDİR" Hastaneye gidecek ekonomik durumu olmayan veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşların direkt verem savaş dispanserine ücretsiz gidebileceklerinin altını çizen Prof. Dr. Şeref Özkara, "Verem savaş dispanserleri ücretsizdir. Sizin filminizi çeker, tetkiklerinizi yapar, klinik olarak değerlendirir, şikayetlerinizi kaydeder, sonra da gerekirse balgamınıza bakarak verem mikrobu tespit edilebilir. Tabii daha ayrıntılı tetkikler için de özellikle göğüs hastanesinin olduğu hastanelerde tek bu tetkikler yapılabilir" diye konuştu. "BALGAMDA MİKROP VARSA BU VEREMDİR" Vatandaşların kendilerinin verem hastası olduğunu düşündükleri zaman yapmaları gereken durumları da aktaran Prof. Dr. Şeref Özkara, şöyle konuştu: "Akciğer filminde hastalıktan şüphelendiniz, çünkü bazı birtakım değişiklikler olur. Akciğer filminde bu değişiklikleri gördüğümüz zaman balgama bakarız. Balgamda mikrop varsa bu veremdir. Balgamdaki mikrobu görmek için değişik testlerimiz var. Bu testleri yaparız, mikrobu gördüğümüz zaman kesin teşhis koyarız. Bazen çok erken hastalık olur, mikrop çıkmamıştır. O zaman da bir tedavi verdikten sonra iyileşmediğini görürsek yine kuvvetle tüberkülozu düşünürüz."





"6 AY İLAÇ İÇMEK ÇOK ZOR BİR İŞ"

Tüberküloz tanısı konan hastaların hemen tedavi altına alındığını anlatan Prof. Dr. Özkara, "Tedavi ilaçla yapılıyor. Benim gibi 70 kilogram üzerinde bir kişi günde on hap kullanıyor. Kilo düşükse daha az miktarda hap günlük içiyoruz. Bu altı aylık bir tedaviye başladıktan sonraki günler içinde, haftalar içinde bulaşma bitiyor, hasta düzelmeye başlıyor. Hasta kendini toparlıyor fakat asıl problem bundan sonra başlıyor. Çünkü 6 ay ilaç içeceğiz. 6 ay ilaç içmek çok zor bir iş gerçekten. Bunun için de Türkiye'de de, dünyada da böyle yapılıyor. Tabii hastalara ilaç içirebilmek için hastanın başında dururuz" dedi.



Verem tedavisinde kullanılan ilaçların ücretsiz olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Özkara, "Sağlık Bakanlığı yıllık olarak ihtiyaç olunca ilaç alır. Verem dispanserleri de bunu hastalara düzenli şekilde verirler ve bu şekilde tedavilerini tamamlarız" dedi.