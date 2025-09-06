Okul zilleri "Yeşil Vatan" için çalacak! Çocuklar, MEB'in yeni projesiyle doğaya miras bırakacak

Beş kişilik her gruba bir fidan düştü. Öyle coşkuyla diktik ki o fidanı, okul bahçesinde bir bayram havası... Grubumda en sıkı arkadaşlarım vardı. Her sabah okula gelir gelmez sırayla fidanımızı sular, teneffüslerde onun yanına gidip etrafında şarkılar söylerdik. Yıllar yılları kovaladı o fidan büyüdü, ağaç oldu ve biz ilkokuldan mezun olacak yaşa geldik. Yıllarca görevimizi hiç aksatmadık, ağacımıza sevgiyle bağlı kaldık, anılarımızda hep o da oldu. O ağaçlara karşı sorumluluk duyan arkadaşlarımın birçoğuyla hala görüşüyorum. Hepsi doğayı seven, çevreyi koruyan, vatana millete hayırlı bireyler oldular. Hepsi harika birer ebeveyn oldu. Çocuklarını da tabiata karşı saygı dolu büyüttüler. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın pazartesi tüm okullarda başlatacağı "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" projesini görünce aklıma hemen o yıllarım geldi ve gözlerim doldu.

Çünkü doğaya olan sevgi ve duyarlı bireyler yetiştirmek zor değil. Hepsi en olağan adımlarda saklı. Bir çocuğa bir fidan dikebilmeyi öğretmek de, ona o fidanı sulama disiplini kazandırabilmek de! Bir ağacı, bir canlıyı güzel anılarına dahil edebilmiş bir çocuğun büyüdüğünde orman yakabileceğini, doğaya zarar verebileceğine inanmıyorum. Yere çöp atmayıp, çöp kutusu bulana kadar onu elinde taşıyan güzel insanlar hep vardı ve çoğalarak devam etmesi gerekiyor.

ŞENLİKLER, ATÖLYELER VAR

MEB'in hazırladığı bu projeyi dikkatlice inceledim. Tematik takvim ve rehber, yalnızca okulda değil, evde ve çevrede de fark yaratmayı hedefliyor. Film gösterimleri, atölyeler, şenlikler, saha çalışmaları... Her etkinlik, çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlayacak şekilde planlanmış. Ve en önemlisi; aileleri de sürece katıyor. Çünkü öğrendiğini evde gören çocuk, o bilgiyi hayatının parçası haline getiriyor.