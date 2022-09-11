Okulu olmayan köyden Sorbonne’a...

Manisa’nın 20 haneli bir köyünde büyüdü... Ailesi ilkokuldan sonra okula göndermedi. Gizlice açık öğretime kaydolup hem okullarını bitirdi hem de fabrikada çalıştı. Okuma azmi onu Sorbonne Üniversitesi’nde doktora yapacak kadar ileri seviyelere taşıdı. Yakın dönemde Eyfel Kulesi tur rehberliği teklifi alan Sultan Çetinkaya Tahtacı’nın hikayesi, umut ve azim dolu...

GÖKSAN GÖKTAŞ Giriş Tarihi: 11.09.2022 09:53 PAYLAŞ ABONE OL

Manisalı, çiftçi bir ailenin dört çocuğunun üç numarası. 39 yaşında... Ailesi, ilkokuldan sonra onu okula göndermedi. Zaten doğup büyüdüğü 20 haneli köyün yakınlarında okul da yoktu. Yıllar sonra açık öğretimi keşfetti ve ailesinden gizli gizli okullarını teker teker bitirdi. Bir yandan da çalıştı... Hayata ve eğitime öyle sıkı sıkıya sarıldı ki, sonunda Sorbonne'da doktora yaparak eğitim hayatını taçlandırdı.

Bugün Fransa'da yaşayan Tahtacı, pek çok uluslararası şirketten iş teklifi alıyor. Hatta en son Eyfel Kulesi'nin tanıtım ajansından tur rehberliği teklifi aldı. Şu an bu teklifin heyecaını yaşıyor... Sultan Çetinkaya Tahtacı'nın hayatı bir azim ve başarı öyküsü.

- Hayat hikayeniz nasıl, nerede başlıyor? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

- Mücadelelerle, umutla ve azimle dolu hayat hikayem Manisa'nın Beydere Köyünde başlıyor. Eğitimi olmayan çiftçi bir ailede doğup büyüdüm. Çocukluğumun çok mutlu geçtiğini söyleyemem. Gençliğim de köyde çalışarak, dağlarda hayal kurarak, tefekkür ederek ve en önemlisi kitap okuyarak geçti.

- İlkokuldan sonra mı bıraktınız okulu? Neden?

- Okulu, ilkokul beşten sonra bıraktım. Ailem okumamı istemedi. Zaten zorunlu eğitim beş yıldı. Yakınlarımızda okul da yoktu. Tarlada çalışacak insana ihtiyaç vardı. Bu sebeple okula devam edemedim.





- Önce, ailenizden gizli olarak açık öğretimden ortaokulu ve liseyi bitirmişsiniz. Nasıl geçti o dönemler, nasıl bir süreçti sizin için?

- İlkokuldan sonra eğitimin sona ermesiyle karanlıklar çöktü üstüme. Derin dipsiz kuyularda kaldığımı hissettim. Ben okumayı ve öğrenmeyi çok seven bir insandım. Çok meraklıydım. En önemlisi kendi hayatımın aktörü olmak istiyordum. 17 yaşına kadar ağlayarak büyüklerime yalvardım. Kimse sesimi duymadı. O günlerim çok zordu. Ben de 17 yaşında açık öğretimden haberdar oldum. Fakat, kaydolmakta oldukça zorlandım. Ona da izin verilmedi, yine engeller koyuldu. Ben de kimseye söylemeden ilkokul hocamın yardımıyla kaydolmayı başardım. Sınavlara da izin verilmedi tabii ki. Yine büyük uğraşlarla sınavlara gidebildim. Zaten dersleri geceleri çalışabiliyordum. Küçücük şeyler için büyük acılar çektim.

- Sonra yine açık öğretim ve lise...

- Ortaokul bittikten sonra 20 yaşında liseye başladım. Dersler zordu. Dershaneye gitmem gerekiyordu. Köyde bu şekilde okulu bitiremeyeceğimi anlayınca ben de valizimi hazırlayıp evden ayrıldım. Bu süreçte hem fabrikada çalıştım, hem dershaneye gittim, hem de bu dönemde sesimi duyan ve bana yardım edenler oldu. İyi insanlarla karşılaştım. Hayatımın her sıçrama noktasında bir mucize ile karşılaştığımı söylemeliyim. Aslında, insan ne istediğini bilen, çalışkan, azimli ve dürüst olunca evren bile onun yardımına koşuyor.