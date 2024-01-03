"Ölüm tehliken var" dediler, yine de bebeklerinden vazgeçmedi! 20 binde 1 görülen hastalığı anneliğine engel olamadı...

Osmaniye'de yaşayan Emrah (37) ve Ebru (33) İ. çifti, 7 sene önce evlendi. 4 sene önce Adana'da babasıyla birlikte gittiği hastanede tesadüfen kan veren Ebru İ., çok nadir görülen 'miyotonik distrofi' olarak bilinen bir kas hastalığı olduğunu öğrendi. Doktorlar genç kadına hemen tedaviye başlarken, bu sırada Ebru İ. hamile kaldı.



Ebru İ., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Mete Sucu'ya başvurdu. Burada Doç. Dr. Sucu, nöroloji bölümünde görevli doktorlar ile Ebru İ.'yi hamileliği sürecinde takip etti ve ölüm riskine rağmen genç kadın Metehan adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan sonra tekrar 'miyotonik distrofi' hastalığının tedavisine başlayan Ebru İ., geçen sene tekrar hamile kaldı ve yine aynı zorlu süreci yaşadı. Doktorların yine 'ölüm riski var' demesine rağmen genç kadın 4 buçuk ay önce Ertuğrul adını verdiği ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Doğumdan sonra yaklaşık 2 ay yürüyemeyen genç kadın, tedavilerinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu.