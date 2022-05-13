Ölümden dönmek deyimi gerçek oluyor! Tarihe geçecek çalışma...

Ölmüş birinin gözlerini yeniden hayata döndüren bilim insanları, ölümün "geri döndürülebilir" bir şey olup olmadığı konusunda önemli bir tartışma konusuna neden oldu.
"CANLI BİR GÖZ GİBİ SİNYALLER GÖNDEREBİLDİ"
Bir donör öldükten beş saat sonra, retinadaki nöronları yeniden aktif hale getirmek bir "ateşleme" sistemi kullandılar ve göz "canlı bir göz gibi" sinyaller göndermeye başladı.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma, bilim dünyasında da "ölümden dönülebileceğine" dair önemli bir umut ışığı oluşturdu.
Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'ndeki araştırma lideri Dr. Fatima Abbas, merkezi görüşten ve görme yeteneğinden sorumlu olan retinanın bir parçası olan insan makulasındaki fotoreseptör hücrelerini uyandırmayı başardıklarını belirtti. Bu bölüm, ince ayrıntıları ve renkleri görmeyi mümkün kılıyor.
"BEYİN ÖLÜMÜNÜN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR"
Bir organ bağışçısının ölümünden beş saat sonrasında gözlerindeki yapılan işlemin ardından hücreler, parlak ışığa, renklere ve hatta loş ışık parlamalarına tepki verebildi.
Utah Üniversitesi'ndeki bir diğer araştırmacı Dr. Frans Vinberg, retina hücrelerinin canlı gözde olduğu gibi birbirleriyle iletişim kurmalarını sağladıklarını belirtti. Üstelik bu işlem daha önce hiçbir makulada oluşmamıştı.
Bu yeni gelişme, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi ölümsüzlüğe yatırım yapan milyarderler için de oldukça sevindirici bir durum olduğu düşünülebilir.
Araştırmacılar ayrıca, buluşlarının görme kaybı tedavilerini hızlandırabileceğini ve beyin hastalıklarının anlaşılmasını iyileştirebileceğini umuyorlar. Ayrıca araştırmacılar, bu çalışmanın beyin ölümünün üstesinden gelebileceğini tahmin ediyorlar.