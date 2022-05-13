Ölümden dönmek deyimi gerçek oluyor! Tarihe geçecek çalışma...

Bilim insanları, büyük bir başarıya imza attı. Ölümünden beş saat sonra bir oran bağışçısının gözleri “yeniden hayata döndürüldü”. Bilim dünyasında büyük ses getiren bu başarının ardından beyin ölümünde de aynı tekniğin kullanılarak kişilerin yaşama yeniden döndürülmesi umut ediliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:19

Ölmüş birinin gözlerini yeniden hayata döndüren bilim insanları, ölümün "geri döndürülebilir" bir şey olup olmadığı konusunda önemli bir tartışma konusuna neden oldu.

"CANLI BİR GÖZ GİBİ SİNYALLER GÖNDEREBİLDİ" Bir donör öldükten beş saat sonra, retinadaki nöronları yeniden aktif hale getirmek bir "ateşleme" sistemi kullandılar ve göz "canlı bir göz gibi" sinyaller göndermeye başladı. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, bilim dünyasında da "ölümden dönülebileceğine" dair önemli bir umut ışığı oluşturdu. Utah Üniversitesi Moran Göz Merkezi'ndeki araştırma lideri Dr. Fatima Abbas, merkezi görüşten ve görme yeteneğinden sorumlu olan retinanın bir parçası olan insan makulasındaki fotoreseptör hücrelerini uyandırmayı başardıklarını belirtti. Bu bölüm, ince ayrıntıları ve renkleri görmeyi mümkün kılıyor.