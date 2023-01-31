Ölümü şarj kablosundan geldi! Bu hareketi neredeyse herkes yapıyor: Kolu telefonuna değdiği anda…

34 yaşındaki Puttawat Kamwan üç gün boyunca vardiyasına gitmedi, bu yüzden endişeli meslektaşları 26 Ocak akşamı Tayland'ın Samut Prakan eyaletindeki dairesini ziyaret ettiğinde şok eden bir görüntüyle karşılaştı. Kamwan, kolunun cep telefonuna dayanmış şekilde, yatağa çökmüş ve çürümüş haldeydi.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:33 PAYLAŞ ABONE OL

Acil servisin çağrıldığı ve polis tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayda tahminler oldukça ilginç. Görüntülerde, şarj cihazı ve güç kablosu da yatağın yanında bulunuyor. Şüpheler ise; cep telefonunun şarjda olmasıyla ilişkili.

"3 GÜNDÜR İŞE GELMEMİŞTİ" İş arkadaşı Pantatip Kanthong, birlikte kuyumcuda çalıştıklarını, üç gündür işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine şüphelenip evine gittiklerini belirtti. Ev sahibi Nattanit Hawharn ise; Kamwan'ın evde tek başına yaşadığını ve genellikle sesi olmadığı için bir sorun olduğunu düşünmediklerini dile getirdi.