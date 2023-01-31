Ölümü şarj kablosundan geldi! Bu hareketi neredeyse herkes yapıyor: Kolu telefonuna değdiği anda…

Acil servisin çağrıldığı ve polis tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayda tahminler oldukça ilginç. Görüntülerde, şarj cihazı ve güç kablosu da yatağın yanında bulunuyor. Şüpheler ise; cep telefonunun şarjda olmasıyla ilişkili.
"3 GÜNDÜR İŞE GELMEMİŞTİ"
İş arkadaşı Pantatip Kanthong, birlikte kuyumcuda çalıştıklarını, üç gündür işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine şüphelenip evine gittiklerini belirtti. Ev sahibi Nattanit Hawharn ise; Kamwan'ın evde tek başına yaşadığını ve genellikle sesi olmadığı için bir sorun olduğunu düşünmediklerini dile getirdi.
Arkadaşları evde kendisini ziyaret ettiklerinde, kapısının açık olduğunu fark ettiler ve içeriye girdiklerinde şok edici bu manzarayla karşılaştılar. Herhangi bir darp izinin olmadığını, fakat en az üç gündür ölü olduğunu söyledi.
"ŞÜPHELİ BİR DARP İZİ BULUNAMADI"
Bang Phli karakolundan soruşturma memuru Polis Yüzbaşı Pongnarin Nontanok, bu aşamada herhangi bir saldırı veya şüpheli faaliyet izi bulamadıklarını söyledi "Kamwan hala yatağında yatıyordu. Sağ kolu da şarjdaki telefona değiyordu. Herhangi bir darp izine rastlamadık" açıklaması yapıldı.
"ŞARJ KABLOSUNDAN ÇARPAN ELEKTRİK ÖLÜM SEBEBİ"
Polis, Kamwan'ın kolu şarjlı telefonun üzerindeyken kısa devre yaparak ölmüş olabileceğini de sözlerine ekledi. İlk soruşturma raporları, telefonun ve şarj kablosunun varlığını kaydetti, bu nedenle ölüm nedeni olarak elektrik çarpmasından şüphelenildiği belirtildi.
Yaşanan bu durum, Bangkok'taki Ramathibodi Chakri Naruebodindra Hastanesinde yapılan otopsi ile doğrulandı.