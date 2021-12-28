Omicron varyantına karşı uzmanlardan yılbaşı uyarıları

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. DENİZ ODABAŞ: Kışın da virüsten korunma açısından en büyük gücümüz aşı olmak. 3 doz Sinovac veya 2 doz BioNTech aşısını olmuş olanlar mutlaka hatırlatma dozlarını da olmalı. 3K kuralını hep hatırlamamız gerekiyor. Kalabalığa, kapalı mekânlara ve kötü havalandırmaya dikkat edelim. Kapalı mekânlarda özellikle ciddi bir risk var. Aşısız, eksik aşılı veya 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşların kalabalık yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Yurtdışında yılbaşı gecesinde evde 6 kişiden fazla toplanmanın uygun olmadığına yönelik bir yaklaşım var. Evde kısıtlı sayıda misafirle ve aktif havalandırmaya da özen göstererek aşısını yaptırmış konukları yılbaşında ağırlayabilirsiniz Kapalı mekân işletmecilerine de yılbaşı rezervasyonlarında HES koduyla birlikte aşı hatırlatması yapmalarını tavsiye ediyorum.