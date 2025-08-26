Omletiniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak! Yumurtayı çırparken içine 1 kaşık eklemeniz yeterli…

Ancak Michelin yıldızlı şef José Andrés ise, tavaya ihtiyaç duymadan hazırlanabilen kendine özgü omlet tarifini paylaştı. Üstelik tarifin sırrı, çoğu mutfakta bulunan sürpriz bir malzeme…
TEK BİR MALZEME İLE FARK YARATIN
Andrés'e göre bir kaşık mayonez, yumurta sarısı ve yağın oluşturduğu emülsiyon sayesinde omlete ekstra zenginlik ve ipeksi bir doku kazandırıyor.
Şef, bir gün aceleyle öğle yemeği hazırlarken mayonez eklediğini ve ortaya çıkan sonucu gördüğünde şaşırdığını anlattı.
Tarifin uygulanışı ise oldukça pratik:
Üç yumurta bir kaşık mayonezle çırpılır.
Karışım yayvan bir kaba alınır, biraz yağ ve tereyağı eklenir.
Mikrodalgada 30-40 saniye ısıtılır.
İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber eklenebilir. Sonuç, hem kabarık hem yumuşak, kahvaltılarda aranılan bir omlet oluyor.
Bu tarifte omlet pişerken hafif mayonez aroması hissedilse de, servis sırasında tamamen kayboluyor.