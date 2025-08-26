Omletiniz hiç olmadığı kadar lezzetli olacak! Yumurtayı çırparken içine 1 kaşık eklemeniz yeterli…

Karışım yayvan bir kaba alınır, biraz yağ ve tereyağı eklenir.

Üç yumurta bir kaşık mayonezle çırpılır.

İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber eklenebilir. Sonuç, hem kabarık hem yumuşak, kahvaltılarda aranılan bir omlet oluyor.