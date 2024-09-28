Öpücük hastalığına dikkat! Bu virüs kanseri tetikliyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, öpücük hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öpücük hastalığı virüsünün genç bireylerde daha sık görülmekle birlikte, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu nedenle, belirtiler başladığında hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir" dedi.
"BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"
Enfeksiyöz mononükleoz hastalığı Epstein-Barr virüsünün (EBV) genellikle tükürük ve vücut salgıları yoluyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Bu nedenle öpücük hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Ancak öpüşmek tek bulaşma yolu değildir. Virüs, öksürme ve hapşırma yoluyla da yayılabilir. Ayrıca, paylaşılan içecek veya yiyecekleri kullanma gibi yakın temaslar sonucunda da yayılabilir. Öpücük hastalığının en sık görülen belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve lenf bezlerinde şişlik yer alır" diye konuştu.
"DİNLENME VE SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ"
Bademciklerde büyüme ve kriptik görünüm nedeniyle hastalar çoğu kez beta hastalığı tanısı alarak antibiyotik tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması da hastalığı düşündüren bir bulgudur. Öpücük hastalığının tanısı, hastanın semptomları ve kan testleri ile konulur. Kan testleri, EBV enfeksiyonunu gösteren antikorları tespit eder. Mononükleoz için spesifik bir tedavi yoktur. Tedavi, semptomları hafifletmeye odaklanır. Dinlenme, sıvı tüketimi önemlidir" şeklinde konuştu.
"HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ"
Hastalığın önlenmesi için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Özellikle hastalığı olan kişilerle yakın temas sınırlanmalıdır ve öpüşmekten kaçınılmalıdır. Bazı araştırmalar, virüsün belirli kanser türleri ve otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. En çok ilişkili olduğu kanser çeşitleri Hodgin lenfoma, Burkitt lenfoma, üst yutak kanseri, yumuşak doku kanseri ile mide kanseridir. Multiple skleroz (MS) hastalığı ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, kanser gelişme sıklığı düşüktür. Bu nedenle, öpücük hastalığı geçiren bireylerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri önerilir" ifadelerini kullandı.