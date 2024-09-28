Öpücük hastalığına dikkat! Bu virüs kanseri tetikliyor





"HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Hastalığın önlenmesi için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Özellikle hastalığı olan kişilerle yakın temas sınırlanmalıdır ve öpüşmekten kaçınılmalıdır. Bazı araştırmalar, virüsün belirli kanser türleri ve otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. En çok ilişkili olduğu kanser çeşitleri Hodgin lenfoma, Burkitt lenfoma, üst yutak kanseri, yumuşak doku kanseri ile mide kanseridir. Multiple skleroz (MS) hastalığı ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, kanser gelişme sıklığı düşüktür. Bu nedenle, öpücük hastalığı geçiren bireylerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri önerilir" ifadelerini kullandı.