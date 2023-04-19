Organ bekleyen 10 hasta için 48 saat ameliyathaneden çıkmadılar

Kadavradan yapılan nakillerin önemli olduğunu dile getiren Tatar, bu konuda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tatar, 48 saatlik yoğun mesaileri sırasında ekip olarak yorulduklarını vurgulayarak, "Organ bekleyen hastaların durumlarının ne kadar zor olduğunu birebir yaşıyoruz. Açıkçası yorucu ve yıpratıcı bir süreç olsa da hastalarımızın tekrar hayata bağlanacağı heyecanıyla bu yoğun temponun üstesinden geldik. Başarılı şekilde ameliyatları gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor Mehmet Can Öztürk de beyin ölümü tanısının geri dönüşü olmayan bir tespit olduğunu ifade etti.