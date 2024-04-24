Ortak kullanım alanlarında bu hastalık riskine dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, vajinal mantar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. En sık candida albikans isimli mantar hücrelerinin neden olduğu vajinal mantar enfeksiyonunun kadınlarda sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Dr. Allahverdiyeva, "Normal vajinal flora bakteriler açısından zengindir, burada bulunan lactobacillus bakterileri diğer bakteri ve mantarların sayısını dengede tutar. Bu denge bozulduğunda, mantar enfeksiyonu oluşur. Kendini genital bölgede yanma, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, yoğun beyaz vajinal akıntı, ilişki sırasında ağrı, idrar yaparken yanma şikâyetleri ile gösterir. Akıntı çok spesifik olup, beyaz peynir kesiği gibi pütür pütür olur" diye konuştu.

"İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ OLABİLİR"

Şikâyetlerin bazen kendiliğinden tedavi olmadan da geçebileceğini söyleyen Op. Dr. Allahverdiyeva, "Çoğu zaman ilaç tedavisi yeterli olabilir. Fakat gebelik, diyabet, uzun süreli antibiyotik kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve stres gibi durumlarda sık tekrar etme eğilimindedir. Kronik hal aldığında kadınların yaşam kalitesini düşürmektedir. Vajinal mantarlar cinsel yolla bulaşabildiği gibi, tuvalet, hamam, sauna gibi ortak kullanım alanlarından da bulaşabilir. Hastanın şikâyetleri ve muayene bulgularına göre vajinal mantar enfeksiyonlarını teşhis etmek kolaydır. Tedaviye dirençli ve tekrarlayan mantar enfeksiyonlarında ek laboratuvar ve kültür testleri yapılabilir" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETLERE GÖRE TEDAVİ PLANI DEĞİŞEBİLİR"

Tedavi yollarının şikâyetlerin şiddeti, süresi ve tekrarlama durumuna göre değişebileceğini dile getiren Dr. Allahverdiyeva, "En sık tercihler antifungal haplar, fitiller ve kremlerdir. Destek olarak bitkisel tedaviler de eklenebilir. Vajinal mantarlar idrar yolunu da etkilediği için bol sıvı tüketilmesi önemlidir. Diyabet hastalarında kan şekeri düzeyi kontrollerinin düzenli takibinin yapılması, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde bağışıklığı desteklemek, stres faktörünü uzak tutmak mantar tedavisini kolaylaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GEBELİKTE VAJİNAL MANTARA YATKINLIK OLABİLİR"

Gebelerde özellikle hormonal değişim sonucu vajinal floranın etkilendiğini ve bu durumun vajinal mantara yatkınlık oluşturduğunu belirten Dr. Allahverdiyeva, "Gebelerde tedavi seçenekleri fitil veya kremlerle sınırlıdır. Tedaviye yanıt genelde ilk 2-3 gün içerisinde başlar, 7-10 gün içerisinde tam yanıt alınmış olur. Vajinal mantar oluşumunu engellemek için birkaç detaya dikkat etmek gerekir; sıkı olmayan ve pamuklu iç çamaşırlar tercih edilmesi, hijyen kurallarına uyulması, vajinal duş yapılmaması, düzenli spor ve dengeli beslenme, kontrolsüz antibiyotik kullanılmaması, ıslak mayolarla uzun süre kalınmaması gibi. Mantar bulguları olan kadınların mutlaka bir doktora başvurarak zamanında tedavi edilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.